Бен Аффлек растрогал Джей Ло особенным подарком ко Дню влюбленных (видео)

Дженнифер Лопес поделилась редкими фото с Беном Аффлеком / Фото: Getty Images
Хоть Дженнифер Лопес и признавалась, что не хочет говорить о личной жизни и своем романе с Беном Аффлеком, но подарком в канун Дня святого Валентина не могла не поделиться. Аффлек под песню Дженнифер On my way из саундтрека к фильму "Первый встречный" смонтировал трогательное видео из общих снимков.
Роликом Лопес поделилась с поклонниками, но не в соцсетях, а в специальной рассылке JLo
Я собираюсь поделиться с вами чем-то очень особенным и личным, чем обычно я стала бы делиться только со своим близким кругом. Это ранний подарок на День святого Валентина от Бена. Наблюдение за этим заставило меня задуматься о путешествии истинной любви, о ее неожиданных поворотах и поворотах, и о том, что, когда это реально, это на самом деле может длиться вечно, – цитирует письмо голливудской звезды Page Six.
В ролике можно увидеть и ранние неопубликованные фото.
К слову, в канун Дня святого Валентина пара появилась вместе на финале Супербоула.
Ранее Джей Ло призналась, что у них с Беном Аффлеком особые планы на 14 февраля, но в подробности не стала вдаваться.
Думаю мы обязательно чем-нибудь удивим друг друга, – сказала артистка.
Ранее мы рассказывали, какие отношения у Дженнифер Лопес с бывшей женой Бена Аффлека на самом деле.