Долой предрассудки: звезды, которые не скрывали беременность и делали смелые фотосессии

Знаменитости, которые делали яркие фотосессии в положении / Фото: открытые источники

Сегодня появилась сенсационная новость: певица MARUV впервые станет мамой. Звезда поделилась новостью, опубликовав фото с животиком в весьма дерзком образе. Фото беременной MARUV в латексе вызвали большой резонанс. Поэтому мы решили вспомнить и других звезд, которые, будучи в положении, публиковали эксцентричные фото.

/ Фото: instagram.com/maruvofficial

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Будущая мама – певица Рианна – также совсем недавно объявила о беременности. Теперь каждый ее выход производит фурор.

Рианна / Фото: instagram.com/badgalriri

Она не стесняется и не боится предрассудков, а щеголяет в стильных и смелых образах.

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Рианна больше не скрывает беременность / Фото: instagram.com/badgalriri

Украинская телеведущая Василиса Фролова впервые стала мамой в 43 года. Она ратовала за то, что беременные фотосессии – это не только рюшики и длинные платья. Поэтому она позировала в образе Минни Маус.

Василиса Фролова / Фото: instagram.com/vasyafrolova

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А откуда взялось поверье, что беременным надо обязательно делать няшную фотосессию в летящем тюле? Не надо писать только, что в этом состоянии женщина и есть воплощение благости и нежности, это понятно, зачем ограничиваться прозрачными тряпочками?

- спрашивала она у своих поклонников.

Василиса Фролова выбирала дерзкие образы для фотосессии / Фото: instagram.com/vasyafrolova

В свое время Ксения Собчак и вовсе обнажалась, рассказывая о беременности журналу TATLER.

Ксения Собчак / Фото: instagram.com/tatlermagazine

Ксения Собчак для Tatler / Фото: instagram.com/tatlermagazine

Ксения Анатольевна, кстати, повторила легендарный образ Деми Мур для Vanity Fair. С тех пор десятки знаменитостей повторили успех актрисы, оголившись для обложек глянца.

Деми Мур для Vanity Fair / Фото: vanityfair.com/

Для обложки того же издания, что и Деми Мур, обнажилась Моника Беллуччи.

Моника Беллуччи / скриншот

Топ-модель Клаудия Шиффер позировала для Vogue.

Клаудия Шиффер / Фото: Vogue

Беременная Джессика Симпсон фотографировалась для ELLE.

Джессика Симпсон / Фото: elle.com

Певица Нюша, рассказав о беременности на поздних сроках, носила облегающие наряды, не скрывая округлившийся животик.

Нюша / Фото: Инстаграм Нюши

В откровенных образах позировала и рэперша Карди Би.

Карди Би / Фото: instagram.com/iamcardib

Карди Би любит откровенные фотосессии / Фото: instagram.com/iamcardib

Одна из самых известных вокалисток мира – Бейонсе - облетела все таблоиды с "беременной" фотосессией, когда она ждала близнецов.

Бейонсе / Фото: instagram.com/beyonce

Также сегодня все обсуждают появление певицы Ёлки с концертами в Украине.