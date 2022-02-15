Долой предрассудки: звезды, которые не скрывали беременность и делали смелые фотосессии

Знаменитости, которые делали яркие фотосессии в положении / Фото: открытые источники
Сегодня появилась сенсационная новость: певица MARUV впервые станет мамой. Звезда поделилась новостью, опубликовав фото с животиком в весьма дерзком образе. Фото беременной MARUV в латексе вызвали большой резонанс. Поэтому мы решили вспомнить и других звезд, которые, будучи в положении, публиковали эксцентричные фото.
Будущая мама – певица Рианна – также совсем недавно объявила о беременности. Теперь каждый ее выход производит фурор.
Она не стесняется и не боится предрассудков, а щеголяет в стильных и смелых образах.
Украинская телеведущая Василиса Фролова впервые стала мамой в 43 года. Она ратовала за то, что беременные фотосессии – это не только рюшики и длинные платья. Поэтому она позировала в образе Минни Маус.
А откуда взялось поверье, что беременным надо обязательно делать няшную фотосессию в летящем тюле? Не надо писать только, что в этом состоянии женщина и есть воплощение благости и нежности, это понятно, зачем ограничиваться прозрачными тряпочками?
- спрашивала она у своих поклонников.
В свое время Ксения Собчак и вовсе обнажалась, рассказывая о беременности журналу TATLER.
Ксения Анатольевна, кстати, повторила легендарный образ Деми Мур для Vanity Fair. С тех пор десятки знаменитостей повторили успех актрисы, оголившись для обложек глянца.
Для обложки того же издания, что и Деми Мур, обнажилась Моника Беллуччи.
Топ-модель Клаудия Шиффер позировала для Vogue.
Беременная Джессика Симпсон фотографировалась для ELLE.
Певица Нюша, рассказав о беременности на поздних сроках, носила облегающие наряды, не скрывая округлившийся животик.
В откровенных образах позировала и рэперша Карди Би.
Одна из самых известных вокалисток мира – Бейонсе - облетела все таблоиды с "беременной" фотосессией, когда она ждала близнецов.
Также сегодня все обсуждают появление певицы Ёлки с концертами в Украине.