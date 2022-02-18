"Без этого было бы скучно": MARUV высказалась о Нацотборе на Евровидение-2022

MARUV прокомментировала украинский Нацотбор на "Евровидение-2022" / Фото: instagram.com/maruvofficial
В 2019 году певица MARUV стала победительницей украинского Нацотбора на "Евровидение". Но в Тель-Авив она тогда так и не доехала – Марув не согласилась подписывать контракт НСТУ и отказалась участвовать в конкурсе.
Исполнительница попала под волну критики за свои гастроли в России, но сама же в этом проблемы не видела и сейчас MARUV продолжает активно развивать карьеру в стране-агрессоре.
Недавно у певицы поинтересовались, что она думает о новом Нацотборе, который также не обошелся без скандала. MARUV считает, что шоу должно вызывать бурю эмоций – иначе оно просто скучное.
В целом я смотрю на это ровно. Надо радоваться тому, что есть что обсудить и о чем посокрушаться. Для этого и нужны телешоу, чтобы вызвать у вас самую яркую эмоцию и бурное обсуждение в обществе. Без этого было бы скучно, – написала в Instastories Марув.
Скандал на Нацотборе-2022
Украинская певица Алина Паш (Alina Pash) стала победительницей Нацотбора на "Евровидение-2022".
Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что Алина посещала оккупированный Крым с территории России в 2015-м, а также посещала Москву в 2017 году. Этот момент смутил украинцев.
Алина Паш предоставила документ, согласно которому она посещала Крым с территории Украины. Однако позже появилась информация, что она подделала документ. Вскоре это подтвердилось.