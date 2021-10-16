Без филлеров и ботокса: 10 знаменитостей, которые умеют стареть красиво

Звезды, отказавшиеся от ботокса и филлеров / Фото: instagram.com/juliannemoore, instagram.com/susansarandon
Актриса Джоди Фостер когда-то призналась, что ее не заботит то, как она выглядит в реальной жизни, добавив, что она вовсе "не неряха и не растяпа", а просто ей все равно.
Звезда "Молчания ягнят" в свои 58 также не является поклонницей уколов ботокса, предпочитая здоровое питание и занятия спортом.
Далее в нашей подборке еще девять актрис, которые не боятся возрастных изменений и мелких морщин.
Хелен Миррен
Известная британская актриса никогда не делала пластику и даже в 76 лет не скрывает свои морщины на лице. Хелен Миррен всегда выглядит как очень счастливая женщина, которая находится в гармонии с собой и своим возрастом.
Сьюзан Сарандон
Еще одна актриса, которая "за" естественную красоту – Сьюзан Сарандон. Ей 75 и она выглядит потрясающе без всяких инъекций.
Мэрил Стрип
Звезда Голливуда к пластической хирургии относится отрицательно и не считает это "спасением" или "ключом к вечной молодости".
Дайан Китон
Еще одна легенда, обладательница "Оскара" – Дайан Китон – также отказалась от подтяжек, что видно невооруженным глазом. Но от этого она не выглядит хуже, а даже наоборот.
Сигурни Уивер
Звезде "Чужого" Сигурни Уивер сейчас 72 года, но до сих пор она не ложилась под нож хирурга и ничего в своей внешности не меняла. Это же касается и филлеров. Уивер признается, что не видит смысла в уколах.
Шарлотта Рэмплинг
Известная британская актриса Шарлотта Рэмплинг в молодости считалась красоткой и очаровывала всех своей внешностью. И хотя в 75 она выглядит уже иначе, но ее шарм никуда не исчез.
Джулианна Мур
От рыжеволосой Джулианны Мур сложно отвести взгляд. Актриса не осуждает поклонниц ботокса, но сама является противницей подобных процедур.
Кейт Уинслет
Звезде "Титаника" приписывают ринопластику – якобы она изменила форму носа. Но несколько лет назад Кейт вместе со своими подругами организовала Лигу противников пластической хирургии и публично заявила, что никогда не позволит своему лицу "застыть с одним выражением".
Мишель Пфайффер
Глядя на 63-летнюю актрису сложно поверить в ее возраст. Мишель говорит, что пока радикально не меняла свое лицо, но не исключает того, что однажды воспользуется услугами косметологов, потому что совершенно не против ботокса.
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