"Би-2" пробили дно цинизма: отменив концерт в Киеве, они предложили украинцам приехать на их шоу... в Москву!

"Би-2" показали свое истинное лицо / Фото: открытые источники, скриншот

"Би-2" — белорусская и российская рок-группа. Когда-то у Шуры и Левы было много поклонников в Украине. Но гражданская позиция музыкантов буквально их похоронила. Сейчас коллектив в центре скандала, который просто потрясает своим цинизмом.

Российская война в Украине стала лакмусовой бумагой, отсеявшей врагов украинского народа и обнажившей всех лебезящих перед кровавым путинским режимом. От рокеров из "Би-2" ждали манифеста, но они лишь стыдливо опубликовали черный квадрат и написали "Нет войне" в момент, когда Россия начала бомбежку мирных украинских городов. А после даже это минимальное проявление человечности группа удалила! И все почему? Потому что деньги не пахнут, а впереди концерт в Москве.

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Но они в своем цинизме зашли еще дальше. На этой неделе музыканты, отменив свой концерт в Киеве 21 мая, разослали в письмах предложение обменять свои билеты на... московский концерт в "Лужниках"!

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В какой реальности надо жить, чтобы предложить украинцам ехать в Мордор, дабы повеселиться на концерте "Би-2", когда РФ – главная страна-агрессор в мире и уничтожает наши города, убивает людей и мародерствует. И все это под лживыми лозунгами и заливание в уши россиян лживой пропаганды.

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Каких-либо сомнений о "Би-2" ни у кого больше не остается. Это "голуби мира" на службе у российского зла.

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Также на этой неделе обсуждают: "Отмененная" Анна Нетребко возвращается на европейскую сцену.

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