Бизнесмен из Америки – раскрыто имя нового холостяка

Главным героем в новом сезоне "Холостяка" станет Александр Топольский / Фото: Инстаграм

На странице проекта в Instagram телеканал СТБ раскрыл главную интригу – опубликовано имя и фотография следующего холостяка. Им стал бизнесмен из Лос-Анжелеса, украинец Александр Топольский, который, помимо предпринимательской деятельности, активно строит актерскую и модельную карьеры в Америке. Таким образом, поклонники проекта оказались правы, ведь недавно предполагали, что именно он вскоре станет главным героем шоу.

Алекс родился и вырос во Львове. С юных лет его амбиции были очень смелыми. Он всегда верил, что сумеет добиться успеха самостоятельно, и сразу после окончания университета переехал в США строить карьеру. Тем не менее, все трудности лишь пошли ему на пользу, закалили характер и убедили его в том, что он на правильном пути.

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Новый герой шоу "Холостяк"

Как указано на сайте Александра, он профессионально занимается боевыми искусствами, имеет восьмилетний опыт в каратэ и боксе. В совершенстве владеет английским без акцента и свободно говорит на русском и украинском языках. К тому же, Топольский имеет множество активных хобби: сноуборд, плавание, катание на лыжах, баскетбол и футбол.

Поклонники по-разному отреагировали на нового главного героя их любимого проекта. По поводу внешности Александра – большинству зрителей он понравился. Другие пользователи недовольны выбором режиссеров проекта – начали жаловаться, что все "холостяки" внешне очень похожи и практически не отличаются друг от друга.

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