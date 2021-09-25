Блогер-дипфейкер при помощи нейросети меняет персонажей Marvel

Disney схантил всемирно известного дипфейкера-ютубера Shamook / Фото: YouTube

Как известно, в начале ХХІ века вышла трилогия о персонаже комиксов Marvel Человеке-пауке с Тоби Магуайером в главной роли: "Человек-паук" (2002), "Человек-паук 2" (2004) и "Человек-паук 3: Враг в отражении" (2007).

В 2017-м историю перезапустили с новым актером – роль Питера Паркера исполнил Том Холланд. Уже выпущено два фильма: "Человек-паук: Возвращение домой" (2017) и "Человек-паук: Вдали от дома" (2019).

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В феврале 2021 года было анонсировано название новой ленты: "Человек-паук: Нет пути домой". Съемки уже завершены и картина выйдет в прокат 17 декабря 2021 года в рамках Четвертой фазы КВM (кинематографической вселенной Marvel).

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Ютубер Shamook, известный дипфейк-роликами по различным кинофильмам, опубликовал "улучшенный" трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой". При помощи нейросети блогер показал, как бы выглядел Питер Паркер, если бы на его роль снова взяли Тоби Магуайра.

А прошлой зимой блогер выпускал обратный по задумке ролик: в нем он показал кадры из оригинального "Человека-паука" 2002 года с Томом Холландом. Disney осталась в полном восторге и наняла художника в компанию по работе над спецэффектами ILM (Industrial Light and Magic).

До выхода последнего фильма смотрите всю коллекцию "Паука" с Тоби Магуайром и Томом Холландом в главных ролях, а также фильм "Человек-паук: Через вселенные" (2018) на OLL.TV:

"Человек-паук" (2002)

"Человек-паук-2" (2004)

"Человек-паук 3: Враг в отражении" (2007)

"Человек-паук: Возвращение домой" (2017)

"Человек-паук: Через вселенные" (2018)

"Человек-паук: Вдали от дома" (2019)

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