Боб Дилан обвинен в изнасиловании 12-летней девочки

Боб Дилан обвинен в изнасиловании 56-летней давности / Фото: Getty Images
В судебных документах, поданных в Верховный суд Манхэттена на прошлой неделе, в качестве истца выступила женщина, утверждающая что Боб Дилан якобы напоил ее алкоголем и накачал наркотиками перед тем, как изнасиловать в номере своего отеля, сообщает Page Six.
Женщина заявила о нападении, нанесении побоев, лишении свободы, а также о причинении эмоционального стресса. В иске утверждается, что Дилан "в течение шестинедельного периода с апреля по май 1965 года подружился и установил эмоциональную связь с истцом", что, как утверждается, было "частью его плана по сексуальному домогательству и надругательству" над ней.
Жертва утверждает, что этот инцидент нанес ей "эмоциональную и психологическую травму", от которой она не может излечиться по сей день.
Предполагаемая жертва также утверждает, что насилие вызвало депрессию и тревогу, которые "носят постоянный и длительный характер".
Представитель Дилана заявил в комментарии The Independent:
Утверждение 56-летней давности не соответствует действительности и мы готовы его оспаривать, – сказал менеджер артиста.
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