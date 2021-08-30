Богатого негодяя и женщину-киборга ждет романтическое приключение

Крис Эванс в фильме "Достать ножи" и Скарлетт Йоханссон в фильме "Призрак в доспехах" / Фото: themoviedb.org

Стало известно, что Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс снимутся вместе в романтическом приключенческом фильме Ghosted от режиссера "Богемской рапсодии" и "Рокетмена" Декстера Флетчера. Сценарий написали авторы фильмов "Дэдпул" и "Добро пожаловать в Zомбилэнд". Но подробности сюжета держатся в секрете, как и дата начала съемок.

А пока проект готовится, предлагаем насладиться игрой Криса Эванса и Скарлетт Йоханссон в фильмах "Достать ножи" и "Призрак в доспехах", где он сыграл богатого негодяя, а она – женщину-киборга.

"Достать ножи"

Неонуарна детективная комедия от режиссера фильмов "Петля времени" и "Звездные войны: Последние джедаи" Райана Джонсона. Писателя-миллионера Харлан Тромби найден мертвым в собственном доме после празднования 85-летнего юбилея. Убийство или самоубийство? Дело рук алчных родных или персонала? На место событий по анонимному приглашению приезжает знаменитый детектив Бенуа Бланк. Пока родственники решают проблемы завещанию, он ищет среди них преступника...

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"Призрак в доспехах"

Действие сюжета разворачивается в недалеком будущем. Развитие компьютерных сетей и кибертехнологий достигло таких высот, что позволяет вживлять в тело человека различного рода приспособления, помогающие в повседневной жизни. Человеческий мозг не стал исключением — уже никого не удивишь нейронными имплантами. Но у этого есть и обратная сторона: внедрение технологических элементов в нервную систему сделало возможным, так называемый, "взлом мозга". Хакер по прозвищу Кукловод, который занимается подобным взломом, вмешивается в политику, заставляя забеспокоиться высокопоставленных чиновников. Девятый отдел Бюро общественной безопасности получает задание остановить киберпреступника. Детективы отправляются по следу хитрого и опасного хакера.

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