Больной афазией Брюс Уиллис вышел за мороженым в Лос-Анджелесе (фото)

Папарацци подловили Брюса Уиллиса в Лос-Анджелесе / Фото: Getty Images

Брюс Уиллис переживает трудный период в жизни. Несколько месяцев назад у кинозвезды обнаружили серьезное заболевание, которое лишает способности выражать свои мысли. Из-за болезни он вынужден был завершить карьеру.

Сейчас 67-летний Брюс Уиллис ведет жизнь обычного американского пенсионера и пытается избегать публичности. Но папарацци всегда находят момент, чтобы сфотографировать знаменитость. Недавно легенду боевиков подловили во время прогулки с друзьями в Малибу.

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А на днях Уиллиса заметили в Лос-Анджелесе в компании своего давнего друга Стивена Идса, который еще в начале 90-х прошел путь от личного помощника Брюса до продюсера его фильмов. Во время прогулки мужчины лакомились мороженым, сообщает GirlsTalkinSmack.

Актер со своим другом на прогулке / Фото: Getty Images

Для выхода Брюс Уиллис выбрал красную мятую футболку из Катоны, штат Нью-Йорк. Кстати, там раньше в актера было большое имение с пятью спальнями, которое он продал в 2019-м за $8,7 млн. Также кинозвезда надел выцветшие джинсы и бейсболку с большой буквой В.

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Брюс Уиллис с мороженым / Фото: Getty Images

Друг знаменитости был во всем черном, а его длинные седые волосы развевались на ветру.

Отметим, что Брюс Уиллис и Стивен Идс вместе работали над "Последним бойскаутом", "Войной Харта", "Крепким орешком-4", "Однажды в Венеции" и "Американской осадой".

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Напомним, ранее 43-летняя жена Брюса Уиллиса призналась, что ее здоровье ухудшилось после диагностирования болезни у мужа.

Также мы показывали редкие фото кинозвезды с его любимой, которые сделала 10-летняя наследница "Крепкого орешка".