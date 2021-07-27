Боня о вероятном алкоголизме Бузовой: Человеку нельзя выпить и расслабиться?

Телеведущая и светская львица Виктория Боня заявила, что никогда не видела Ольгу Бузову пьяной. Это заявление прозвучало на фоне слухов об алкоголизме Бузовой

Виктория Боня прокомментировала слухи об алкоголизме Ольги Бузовой / Фото: instagram.com/buzova86, instagram.com/victoriabonya

По словам Виктории, Ольга Бузова, которую довел до слез известный спортивный комментатор, никогда не пьет до своих выступлений на концертах или в эфирах телешоу.

Когда я однажды разговаривала с Ольгой, она мне призналась: "Вика, я никогда перед концертом не пью. Я могу выпить уже после, но не до", – рассказала Виктория в интервью изданию Teleprogramma.pro.

Ольга Бузова

Недавно в Сети обсуждали поведение Ольги Бузовой на концерте российского рэп-дуэта HammAli & Navai. Тогда артистка танцевала и в один момент внезапно опустилась на пол – ей пришлось помогать встать на ноги. Многие предположили, что Бузова была в состоянии алкогольного опьянения. Однако Боня уверена, что это не так.

Ну и что. Человек разве не может выпить и расслабиться? Вдруг наступил "сухой закон", и все такие правильные стали. Просто людям нужно больше следить за собой, а не смотреть за другими. И тогда все будет хорошо. Начни с себя. Бузова уже начала, – сказала Виктория.

Слухи об алкоголизме Ольги Бузовой ходят уже давно. Скандал с комментатором в эфире спортивной программы возник именно на фоне колкой фразы ведущего об алкоголе и намеке на то, что Ольга любит выпить.

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