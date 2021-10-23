Бойфренд Ламы сделал ей предложение три года назад, но певица призналась, что не хочет свадьбы (видео)

Певица Лама призналась, почему не хочет выходить замуж / Фото: YouTube

Певице Ламе (Наталья Дзенькив) – 45, а ее бойфренд младше на 15 лет. Но пару разница в возрасте не смущает. Главное, считает Лама, не возраст, а состояние души.

Избранника артистки зовут Роман и он финансист. Они с Натальей встретили друг друга в сложный период жизни, но знакомство оказалось необходимым обоим.

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У нас совпали такие жизненные моменты, потому что он также интересовался восточной философией, медитацией. У нас совпало так, что в один год умер у него отец, и у меня. Мы начали общаться. Он переехал в Киев и мы уже начали строить свою семью, – рассказала Лама в интервью "Зірковому шляху".

Исполнительница призналась, что любимый уже делал ей предложение. Это произошло около трех лет назад, но свадьба так и не состоялась.

Мне интересен сам этот процесс. Когда идет предложение... А дальше свадьбы. А дальше мне уже не нравятся все эти атрибуты, это для меня уже неважно... Все меня почему-то спрашивают о какой-то свадьбе. А я не знаю, это какой-то психологический момент, я не люблю свадьбы и не люблю похороны, – рассказала Лама.

По словам певицы, для нее свадьба и похороны взаимосвязаны:

Есть у меня между этим какая-то связь. Когда мне снится свадьба, на второй день будут похороны... То есть я знаю, что кого-то не станет.

Лама говорит, что не хочет детей и пока не планирует. При этом не исключает, что когда-то захочет родить.

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Я специально не стараюсь, чтобы они были, не были. Будет, так будет. Правда не знаю, как это будет происходить, две собаки, кошки, еще ребенок, – говорит артистка.

В предыдущих отношениях Ламы тоже не было детей. Певица также не выходила замуж, хотя прожила с Виталием Телезиным в гражданском браке с 1997 по 2012 годы.

Подробнее о личной жизни Ламы смотрите в интервью:

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