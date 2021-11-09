Брака с Пугачевой могло не быть: кому из российских певиц Киркоров делал предложение

Азиза рассказала о романе с Филиппом Киркоровым / Фото: instagram.com/fkirkorov, скриншот

Оказывается, когда-то Филипп Киркоров хотел связать узами брака с певицей Азизой. Артисты познакомились на отборочном туре музыкального конкурса в Москве в 1988 году.

В 1988 году я приехала в Москву на отборочный конкурс перед Юрмалой, который проходил в останкинской студии, где снимали "Песню года". Подходит ко мне Филипп, спрашивает, как меня зовут, откуда я. Я представилась, сказала, что приехала из Ташкента. Он тогда сказал: "Ах, Азизочка, Азизочка, кто ж создал тебя такую". А я уже знала, что он Филипп Киркоров. Он обещал болеть за меня. Мне это придало сил, – поделилась воспоминаниями певица в программе "Основано на реальных событиях".

Филипп Киркоров и Азиза / Фото: скриншот

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По словам Азизы, после ее возвращения с музыкального конкурса она вновь встретилась с Киркоровым. Он начал за ней ухаживать и задаривать подарками. Филипп познакомил Азизу со своими родителями. По словам певицы, мама Киркорова приняла избранницу сына.

Также артист познакомился с мамой Азизы.

Он пришел с ней знакомиться и сказал, что хочет на мне жениться. Моей маме Филипп очень нравился, он же как принц из сказки. Он сделал предложение, а я на это не очень бурно среагировала. Наверное, потому что мне уже нравился другой человек, – рассказала певица.

Филипп Киркоров и Азиза / Фото: Instagram

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Некоторое время ждал ответа от Азизы, но в 1988 году в жизни Киркорова случилось еще одно важное знакомство – с Аллой Пугачевой. Их встреча произошла на программе Ильи Резника. Филипп Киркоров пять лет ухаживал за Аллой Пугачевой. Они поженились в 1994 году.

Филипп Киркоров никак не прокомментировал признание певицы. В своих интервью если артист и затрагивает личную жизнь, то только брак с Аллой Пугачевой.

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