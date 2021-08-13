Самые известные левши среди звезд: принц Уильям, Брэд Питт, Анджелина Джоли и другие

Принц Уильям, Брэд Питт, Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

Сегодня, 13 августа, в мире отмечают Международный день левши. Людям, которые все основные действия выполняют левой рукой, иногда бывает довольно нелегко. Ведь почти все, что нас окружает, более удобно использовать правшам.

Левшей в мире всего 15%, но среди знаменитостей их оказалось очень много. Действия правой руки в основном регулируются левым полушарием мозга, а действия левой – соответственно, правым.

Говорят, что левое полушарие отвечает за логику и анализ, а вот правое – за творчество. Наверное, поэтому среди представителей творческих профессий так много левшей.

Среди тех, кто предпочитает выполнять основные действия левой рукой, – принц Уильям, Брэд Питт, Николь Кидман, Леди Гага, Джастин Бибер и другие. Среди украинских звезд левшами оказались Андре Тан и DZIDZO.

/ Фото: Getty Images, Instagram

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Интересно, что перфекциониста Джулия Робертс научилась писать правой рукой ради фильма "Эрин Брокович". Героиня Робертс в жизни была правшой, и хотя от актрисы не требовали переучиваться, она все же освоила этот навык.

А звезда "Секса в большом городе" Сара Джессика Паркер никогда не афишировала тот факт, что она левша. То, что ее героиня – Кэрри Брэдшоу – делает заметки в блокноте левой рукой, заметили внимательные поклонники Сары.

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