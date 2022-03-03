Британский актер Люк Эванс поддержал Украину и осудил архаичную идеологию российского агрессора

Люк Эванс публично поддержал Украину / Фото: instagram.com/thereallukeevans
Пока многие из российских звезд отмалчиваются в связи с вторжением Путина в Украину (среди них рэпер Баста, певица Лариса Долина, Ёлка, Наташа Королева и другие), западные звезды во всю проявляют солидарность и поддержку.
Так, британский актер Люк Эванс, которого вы знаете по фильму "Дракула", на своей странице в инстаграм опубликовал непростые кадры, категорически осуждая войну в Украине.
Вот что делает война, лицо этой женщины показывает боль, страдание и нищету, которые она причиняет невинным, оказавшимся в центре событий. Все во имя чего?? Архаичная идеология и полное игнорирование того, где мы на самом деле, как человеческая раса, находимся в 2022 году!! #ukraine #stopthewar #pleasestop ?
Также он показал видео из Лондона, демонстрирующее, как нас поддерживает Великобритания.
Спасибо, Люк, за позицию!
Не забываем также, что и герцоги Кембриджские высказывались о войне в Украине, несмотря на правила в королевской семье.
В целом все адекватные люди выступают против путинского вторжения в Украину. Западные звезды в том вопросе показывают абсолютную слаженность.
- Дженнифер Энистон помогла украинцам, которые пострадали из-за Путина.
- Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 млн долларов на помощь украинцам.
- Барбра Стрейзанд заявила: Путинская пропаганда о "денацификации" — пожалуй, самая большая ложь века
- Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд высказался в поддержку Украины.
- Актриса Милла Йовович эмоционально о войне России против Украины: "Мою страну и народ бомбят".
- Семейство Кардашьян также обращает внимание мира на войну в Украине.
- Знаменитая певица Мадонна заявила, что Путин нарушил все существующие договоры о правах человека.
- Культовый актер и политик Арнольд Шварценеггер выступил со словами, что он на стороне украинского народа.
- Легендарный режиссер Дэвид Линч лично обратился к Путину с требованием прекратить войну.
- Меган Маркл и принц Гарри обратились к мировым лидерам из-за Украины.
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