Британский актер Люк Эванс поддержал Украину и осудил архаичную идеологию российского агрессора

Люк Эванс публично поддержал Украину / Фото: instagram.com/thereallukeevans

Пока многие из российских звезд отмалчиваются в связи с вторжением Путина в Украину (среди них рэпер Баста, певица Лариса Долина, Ёлка, Наташа Королева и другие), западные звезды во всю проявляют солидарность и поддержку.

Так, британский актер Люк Эванс, которого вы знаете по фильму "Дракула", на своей странице в инстаграм опубликовал непростые кадры, категорически осуждая войну в Украине.

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Вот что делает война, лицо этой женщины показывает боль, страдание и нищету, которые она причиняет невинным, оказавшимся в центре событий. Все во имя чего?? Архаичная идеология и полное игнорирование того, где мы на самом деле, как человеческая раса, находимся в 2022 году!! #ukraine #stopthewar #pleasestop ?

Также он показал видео из Лондона, демонстрирующее, как нас поддерживает Великобритания.

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Спасибо, Люк, за позицию!

Не забываем также, что и герцоги Кембриджские высказывались о войне в Украине, несмотря на правила в королевской семье.

В целом все адекватные люди выступают против путинского вторжения в Украину. Западные звезды в том вопросе показывают абсолютную слаженность.

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