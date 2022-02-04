Бритни Спирс больше года скрывала перемены в своей личной жизни

Стало известно, когда на самом деле Сэм Асгари сделал предложение Бритни Спирс / Фото: instagram.com/britneyspears

Оказывается, на самом деле Бритни Спирс на предложение руки и сердца от бойфренда ответила согласием еще год назад. Однако о помолвке пара объявила в сентября 2021 года после того, как отец певицы подал документы на отказ от опеки.

Бритни сказала другу, что на самом деле она обручилась с Сэмом еще в Рождество в позапрошлом году. Она держала это в тайне, и только два человека знали, что они уже давно планировали пожениться, – цитирует инсайдера издание The Sun.

Бритни Спирс и Сэм Асгари отправились в путешествие. / Фото: instagram.com/britneyspears

Реклама

К слову, слухи о возможной помолвке ходили летом прошлого года, когда бойфренда певицы заметили в ювелирном магазине. Но тогда он не выбирал кольцо для Бритни.

Один из бриллиантов выпал из ее помолвочного кольца, и Сэм собирался заменить его, – объяснил инсайдер.

Напомним, Бритни Спирс и фитнес-инструктор Сэм Асгари познакомились в 2016 году на съемках ее клипа Slumber Party, после чего начали встречаться. Бойфренд певицы поддерживал ее во время судебных разбирательств с отцом. Бритни не скрывает, что очень счастлива с Сэмом. Пара мечтает о пополнении.