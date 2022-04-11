Бритни Спирс беременна в третий раз

Бритни Спирс в третий раз станет мамой / Фото: instagram.com/britneyspears
40-летняя знаменитость объявила, что ждет ребенка от своего партнера Сэма Асгари. Сообщение Бритни опубликовала сегодня в Instagram-профиле. Вот так новость!
Спирс рассказала, что сделала тест на беременность после того, как набрала вес во время недавнего отпуска на Гавайях.
Я так сильно похудела, чтобы отправиться в путешествие на Мауи... чтобы снова набрать, — написала Бритни, добавив, что ее бойфренд предположил, что это просто "беременность едой". — Итак, я сделала тест на беременность и… у меня будет ребенок.
В посте артистка также призналась, что страдала перинатальной депрессией, когда была беременна (в 2005 и 2006 годах).
Я должна сказать, что это абсолютно ужасно, – добавила она.
Напомним, в сентября прошлого года Бритни Спирс поделилась радостной новостью, что бойфренд Сэм Асгари сделал ей предложение.
Пара познакомилась в 2016 году на съемках клипа Slumber Party, после чего начала встречаться. Асгари поддерживал Спирс во время судебных разбирательств с ее отцом. Бритни не скрывает, что очень счастлива с Сэмом.
Мы также, писали, что мать Бритни Спирс вымогает у певицы деньги.
Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!