Бритни Спирс отпаивали психотропными препаратами – признание экс-телохранителя певицы

Экс-охранник Бритни Спирс подтвердил, что певице давали сильнодействующие вещества / Фото: Getty Images, twitter.com/freebritplease
После откровений Бритни Спирс в суде начинают появляются новые шокирующие факты о жизни певицы под опекой отца. Ранее артистка призналась, что ее накачивали литием. Слова Бритни подтвердил ее бывший телохранитель Фернандо Флорес, которые работал у певицы в 2010 году. По его словам, каждую пятницу певице давали коктейль из сильнодействующих препаратов.
Я объяснял Бритни, что там было — три антипсихотических препараты и противозачаточные таблетки, — сказал Фернандо изданию The Sun.
После приема препаратов у артистки начинались галлюцинации.
Бритни Спирс завершает карьеру / Фото: Getty Images
Бывший телохранитель певицы подтвердил, что отец Бритни контролировал каждый ее шаг.
Джейми звонил три или четыре раза в день, чтобы узнать, что происходит. Если она чего-то хотела, ей приходилось спрашивать у него разрешения. Она целыми днями смотрела телевизор или занималась спортом. В упадке настроения, она могла плакала, слушая песню Джеймса Брауна It's A Man's World, – поделился Фернандо Флорес.
По словам охранника, всех гостей в особняке певицы тщательно обыскивали. Флорес подтвердил, что телефон певицы прослушивается и без разрешения отца она не может сделать шагу.
Напомним, знаменитая артистка уже в течение 13 лет находится под опекой своего отца Джейми Спирса. Бритни не может самостоятельно контролировать свою личную жизнь, финансы и концертную деятельность.
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