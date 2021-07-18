Бритни Спирс завершает карьеру из-за опекунства отца

Певица Бритни Спирс с 2008 года находится под опекой отца. Звезда уже длительное время добивается, чтобы ее освободили от его жесткого контроля

Бритни Спирс не будет выступать, пока ее контролирует отец / Фото: Getty Images, instagram.com/britneyspears

Певица Бритни Спирс, которая на днях вышла на связь и впервые использовала хештег борцов за ее свободу, заявила, что не будет продолжать карьеру. Знаменитость сообщила, что пока ее контролирует отец, она не будет выступать на сцене.

Об этом Бритни рассказала в новом посте в Instagram. Певица опубликовала картинку, которая сама за себя говорит. Текст фото гласит: "Принимайте меня такой, какая я есть, или поцелуйте меня в з*д, ешьте де**мо и наступите на Lego". Последняя фраза обозначает пожелание наказания тем, кто выступает против свободы Бритни.

Бритни завершила карьеру / Фото: instagram.com/britneyspears

Напомним, знаменитая артистка уже в течение 13 лет находится под опекой своего отца Джейми Спирса. Бритни не может самостоятельно контролировать свою личную жизнь, финансы и концертную деятельность. С начала этого лета певица борется за то, чтобы суд отменил опекунство ее отца и признал ее саму способной на самостоятельную жизнь.

В своем посте Бритни Спирс высказала поклонникам, хейтерам и родственникам все, что накопилось.

Я не собираюсь выступать на сцене, пока мой отец контролирует то, что я надеваю, говорю, делаю или думаю. Я жила так в течение последних 13 лет… Моя так называемая система поддержки сильно задела меня. Эта опека убила мои мечты, – написала певица.

Она также сообщила, что во время концертов переживала такой стресс, что была вынуждена прибегнуть к наркотикам.

Я не собираюсь наносить тонны косметики и пытаться снова попробовать себя на сцене, я не могу много лет заниматься ремиксами на мои песни и умолять включить мою новую музыку в мое шоу для моих фанатов… Так что я ухожу! Мне не нравится, что моя сестра появилась на церемонии награждения и исполнила мои песни с ремиксами! – написала Бритни.

Сестра Бритни Спирс, Джейми Линн, хоть и поддержала ее публично, но так же находится под опекой их отца. Кроме того, Джейми выступает с песнями, которые когда-то пела сама Бритни. Артистка призвала хейтеров отписаться от нее и отметила, что надежда – это все, что у нее сейчас есть.

В конце певица упомянула и свои танцы в гостиной, которые ее поклонникам кажутся странными и чудными.

Если вы не хотите видеть, как моя драгоценная задница танцует в моей гостиной или это не соответствует вашим стандартам... отправляйтесь читать книгу, – завершила Бритни.

Смотрите видеосюжет о том, как арестовали бывшего мужа Бритни Спирс:

Напомним, что ранее Бритни Спирс обвинила отца в злоупотреблении опекунством и дала показания в суде.