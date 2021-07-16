Бритни Спирс вышла на связь и впервые использовала хештег борцов за ее свободу – #FreeBritney

Американская поп-звезда опубликовала сообщение, в котором поблагодарила всех своих поклонников за поддержку. Артистка накануне снова выступила в суде против отца

Бритни Спирс вышла на связь с поклонниками и поддержала движение #FreeBritney / Фото: instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс продолжает борьбу за право распоряжаться своей жизнью и финансами. Ранее она обвинила отца в злоупотреблении опекунством, а сейчас артистка опубликовала пост в Instagram, где впервые использовала известный хештег #FreeBritney.

#FreeBritney создали поклонники артистки, которые призывали и до сих пор призывают общественность обратить внимание на проблему Спирс. Активисты не один раз устраивали митинги под зданием суда, где рассматривается дело артистки.

Использовав хештег, Бритни дала надежду поклонникам на то, что она сама контролирует свой Instagram, а не менеджеры ее отца-опекуна, как думают многие. В публикации артистка поблагодарила всех фанатов за поддержку.

Спасибо моим фанатам, которые поддерживают меня. Вы не представляете, что для меня значит поддержка таких потрясающих поклонников! Да благословит вас всех Бог! – написала Спирс.

Публикацию также прокомментировал возлюбленный Бритни – Сэм Асгари.

Интернет сейчас взорвется, #FreeBritney, – написал Сэм.

Скриншот: Instagram

В комментариях артистку поддержали ее коллеги, друзья и фанаты, также поставив хештег #FreeBritney.

Напомним, знаменитая артистка уже в течение 13 лет находится под опекой своего отца Джейми Спирса. Бритни не может самостоятельно контролировать свою личную жизнь, финансы и концертную деятельность.

Ранее мы рассказали все, что нужно знать о борьбе Бритни Спирс за свободу.

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