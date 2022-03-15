Буде жити Україна! Олег Винник исполнил новую версию государственного гимна

Олег Винник записал победную песню Украины / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

"Буде жити Україна і не вмре ніколи! Хто до нас прийшов з війною – буде гнити в полі", – поет Олег Винник, который ранее призывал жителей россии выходить на митинги против войны.

Свою кавер-версию на музыку Михаила Вербицкого он опубликовал накануне в Сети.

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Вы просили у меня победную песню. Я тоже этого хотел. Господь Бог слышит наши сердца, нашу народную боль! Мой героичный народ! Прими от меня слова поддержки через кавер-версию на победную музыку гимна Украины, композитор Н. Н. Вербицкий. В каждое сердце, обливающееся кровью за Украину, за победу нашего народа, пусть попадет эта моя песенная молитва, – написал Олег Винник.

Патриотичную и воодушевляющую композицию с восторгом приняла аудитория. Версию Винника называют "новым гимном непобедимой Украины".

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"Супер! Люблю Украину и защитников Украины и Олега Винника! Это настоящий гимн Украины!"

"Наконец-то у нас настоящий гимн от настоящего патриота! Будет жить наша Украина! Храни всех нас, Господь! Спасибо большое Олегу Виннику!"

"Олег, благодарю за песню! Это новый гимн нашей непобедимой, свободной Украины! Браво тебе за душевное исполнение, просто до мурашек, до слёз и ещё за патриотизм, и за твою поддержку, и гражданскую позицию!"

Скриншот: YouTube

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Ранее NK выпустила патриотичную, антивоенную песню "Я — УКРАЇНА". Также на днях Сергей Бабкин представил новую версию хита "Я солдат", которую посвятил Украине.

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