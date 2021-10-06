Янович борется с мафией и хочет вернуть Петрожицкую: выходит главная комедия сезона Бурштинові копи

Евгений Янович, Дарья Петрожицкая и Олег Маслюк на премьере фильма "Бурштинові копи" / Фото: пресс-служба

Созданный компанией "Кинохит Ю Эй" при поддержке Госкино Украины с участием телеканала НЛО ТВ и студии "Мамахохотала", фильм "Бурштинові копи" стартует в украинских кинотеатрах с 7 октября. Дистрибьютор фильма – компания VLG.FILM.

Все внимание вечера было приковано к съемочной команде фильма. На красной дорожке настоящими рок-звездами стали исполнители главных ролей и вся команда фильма: Евгений Янович, Дарья Петрожицкая, Алина Паш, Олег Маслюк, Александр Рудинский, Андрей Бурым, Сергей Булин, Лилия Цвеликова, Владимир Кравчук, режиссер ленты Алина Бухтиярова, продюсеры Иван Букреев, Иван Мелашенко, Роман Мартыненко и другие. За хорошее настроение премьеры отвечал звездный комик студии "Мамахохотала" Алексей Рева.

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Актеры и команда фильма "Бурштинові копи" / Фото: пресс-служба

Марина Кудерчук, Артем Колюбаев, Ирина Заря / Фото: пресс-служба

Владимир Кравчук, Александр Рудинский, Евгений Янович, Андрей Бурым / Фото: пресс-служба

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Алина Паш / Фото: пресс-служба

По сюжету комедии, патрульный Максим (Евгений Янович) с детства мечтал следить за правопорядком, чтобы делать мир безопасным и справедливым. Но неожиданно его переводят из Киева в небольшой поселок на Житомирщине. Там столичный полицейский со своим новым напарником Богданом (Олег Маслюк) бросают вызов янтарной мафии. Сможет ли Макс найти общий язык с яркими местными копами и победить всесильного "Янтарного Барона"? Но и это не единственная проблема отважного патрульного, которому еще необходимо вернуть доверие своей любимой девушки Ани (Дарья Петрожицкая).

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