Бывшего Кайли Дженнер арестовали – он избил девушку и удерживал ее взаперти

Экс-бойфренда Кайли Дженнер рэпера Tyga обвиняют в избиении девушки / Фото: instagram.com/camarynswanson

22-летняя Камарин Свенсон заявила, что "стала жертвой эмоционального, психологического и физического абьюза". Это произошло после того, как TMZ написали о том, что девушка пришла к Tyga домой, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Таблоид писал, что Камарин вела себя неадекватно и кричала. Рэпер впустил ее в дом, а после девушку забрала ее мать.

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Камарин Свенсон обвинила рэпера Tyga в избиении / Фото: instagram.com/stories/camarynswanson

Позже выяснилось, что Tyga сам пригласил Камарин Свенсон в гости, они поссорились и рэпер избил девушку и несколько часов удерживал ее в своем доме.

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Камарин Свенсон показала синяки на лице, заявив, что ее избили / Фото: instagram.com/stories/camarynswanson

Жертва опубликовала переписку с Tyga как доказательство того, что он лично пригласил ее в гости и даже вызвал для нее такси. Камарин также обнародовала фото, на которых она с синяками. Модель утверждает – что это дело рук рэпера.

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Бывший Кайли Дженнер сдался полиции после обвинений Камарин Свенсон. Tyga арестовали и отпустили под залог в 50 тыс долларов, передает Variety.

Кто такой Tyga

Американский рэпер, настоящее имя которого Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон. С 2014 по 2017 годы он встречался с Кайли Дженнер. В 2019-м, когда у Кайли в очередной раз был сложный период в отношениях с Трэвисом Скоттом, ее заметили на свидании с Tyga.

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