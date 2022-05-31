Бывшие участники Quest Pistols воссоединились и отправляются в тур по Европе

Quest Pistols воссоединятся ради благотворительного тура

О том, что музыканты собираются поехать в тур, на своей странице в Instagram сообщили все экс-участники коллектива – Антон Савлепов, Константин Боровский и Никита Горюк.

Они опубликовали афишу концертов группы в Европе. Так, Quest Pistols выступит в Варшаве, Вильнюсе, Таллине, Риге, Праге и Берлине.

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Средства, собранные вместе с вами от продажи билетов, будут использованы в помощь Украине через авторитетные гуманитарные организации и фонды. Погружайся в теплую ностальгию и делай свой вклад в помощь! – написал Костя Боровский.

Оригинальный состав под оригинальным брендом. Тот же QUEST PISTOLS! – подписал афишу Антон Савлепов.

Скриншот: Instagram

Что известно о Quest Pistols?

Хиты группы – "Я твой наркотик", "Белая стрекоза любви", "Дни гламура", "Он рядом".

Группа Quest Pistols в оригинальном составе существовала с 2007 по 2016 годы. Берет свое начало из танцевального балета Quest, участниками которого были Савлепов, Боровский и Горюк. В 2011 году группу покинул Константин Боровский, а на его место пришел Даниил Мацейчук.

С июня 2013 года по апрель 2014 года группа гастролировала в составе двух солистов — Антона Савлепова и Никиты Горюка, а также таинственного участника в маске, но уже в апреле 2014 года состав пополнился новыми героями. Ими стали Иван Криштофоренко, Вашингтон Саллес и Мариам Туркменбаева.

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Фото: соцсети

В сентябре 2015 года из группы ушел Никита Горюк. Вслед за ним в январе 2016 года коллектив покинул последний фронтмен Антон Савлепов. Примерно в это же время первоначальное трио в составе Антона Савлепова, Никиты Горюка и Константина Боровского решило собраться вновь и предстало перед публикой как группа "Агонь". В 2017 году группу покинул Никита Горюк. Он занялся своим личным проектом под названием ZVEROBOY.

Напомним, экс-коллега Дантеса Олейник представил новую версию хита Пономарева.