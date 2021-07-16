Cardi B и Normani снялись обнаженными в клипе украинки Таню Муиньо – смотрите "горячее" видео

Таню Муиньо сняла клип для Cardi B и Normani / Фото: instagram.com/tanumuino
Клипмейкер Таню Муиньо, которая уже сотрудничала с американской хип-хоп исполнительницей Cardi B, сняла клип на ее новый трек Wild Side. Cardi B записала его в дуэте со своей коллегой, 25-летней американской певицей Normani. Музыкальное видео получилось ярким и эффектным, а обе артистки предстали в соблазнительных образах и появились в кадре полностью обнаженными.
А пока знаменитости показывают себя в откровенных образах поклонникам, смотрите, как украинки не боятся показать свою естественную красоту.
Новостями о премьере клипа Таню Муиньо поделилась в своем Instagram-аккаунте.
Была вовлечена лучшая сумасшедшая команда! Люблю вас, ребята, мы сделали это! Нормани – ты такая талантливая, работяга, ты была крута в каждой сцене. Я так благодарна, что имею возможность работать с тобой. Cardi B – моя любимая! Каждый раз, когда ты выступаешь, я теряю дар речи, – написала Таню Муиньо.
Оператором клипа выступил украинец – Никита Кузьменко, который снимал клипы для Джамалы, а также был кинооператором фильма "Жива ватра", за которую получил награду "Золота дзиґа".
Кадр из клипа Wild Side – Cardi B и Normani / Фото: Скриншот из YouTube
Cardi B – не первая зарубежная исполнительница, которая выбирает сотрудничество с украинским клипмейкером Таню Муиньо. Режиссер уже работала с такими зарубежными звездами, как Lil Nas X, Кэти Перри, ROSALÍA.
Также Таню Муиньо сотрудничала с MONATIK, Надей Дорофеевой, Лаймой Вайкуле, Верой Брежневой, Настей Каменских, Мишель Андраде и другими знаменитостями.
Смотрите клип Таню Муиньо для Normani и Cardi B:
Ранее сообщалось, что рэперша Cardi B во второй раз станет мамой.
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