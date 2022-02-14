Член правления Суспільного Лодыгин оправдался за то, что назвал Kalush Orchestra людьми с гор

Ярослав Лодыгин прокомментировал свое высказывание о Kalush Orchestra / Фото: YouTube, kalush.official

Так, после выступлений всех участников в суперфинале конкурса, Ярослав Лодыгин, который был одним из членов жюри Нацотбора, высказался о номере Kalush Orchestra следующим образом:

Мне кажется, мы уже несколько раз представлялись как украинцы – такие люди из лесов, люди с гор в данном случае. И мне кажется, настало время другой репрезентации.

Пользователи Сети обрушились волной хейта на Лодыгина. Его также обвиняли в предвзятости и необъективности.

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Во время пресс-конференции по Нацотбору на "Евровидение-2022" Ярослав Лодыгин несколько раз оправдался за свою громкую цитату.

Он подчеркнул, что его оценка многим показалась некорректной и извинился перед теми, кого его слова задели.

Я допускаю, что мне не хватило точности в формулировке. Конечно, я говорил не о каких-то этнических, региональных или любых других географических факторах, которые препятствуют тому или другому участнику представлять Украину на "Евровидении", – сказал Лодыгин.

Он добавил, что его оценка – это оценка продюсера, она субъективна и касается в первую очередь его видения, как номер может представить Украину на международном конкурсе.

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На вопрос о том, почему подобной претензии не было по отношению к Alina Pash, стиль которой очень схож со стилем Kalush Ochestra, Ярослав Лодыгин еще раз подчеркнул, что его слова не о географической принадлежности артиста.

Горы и леса – это скорее моя метафора, с помощью которой я пытался объяснить мое восприятие того, что увидел... Мне кажется, несколько раз, начиная с 2004 года и номера "Дикі танці", мы уже показывали себя с той стороны, которая ближе к тем решениям творческим, которые были в номере Калуша, – добавил член правления Суспільного.

Ярослав Лодыгин также признался, что готов уйти в отставку, так как из-за скандального финала Нацотбора в его сторону поступают сигналы недоверия к его работе.