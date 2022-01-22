Что известно о муже Аниты Луценко и как он выглядит (фото)

Анита Луценко показала своего возлюбленного / Фото: instagram.com/anitasporty
Звездный тренер Анита Луценко, которая недавно рассказала о смерти экс-бойфренда, опубликовала в Instagram-профиле серию фотографий со своим мужчиной.
Его Анита прятала от публики долгое время, но внезапно решилась выставить романтические кадры на всеобщее обозрение.
Влюбленные запечатлены на скалистом берегу. Оба одеты по спортивному, обнимаются и целуются – настоящая идиллия!
Оказалось, что мужчина Аниты Луценко носит усы и бороду.
Что Анита Луценко рассказывает о супруге
Многие публичные личности придерживаются позиции "счастье любит тишину" и стараются максимально уберечь свою личную жизнь от чужих глаз. Так поступает и Анита Луценко.
Вместе с Александром Лозовцовым спортсменка уже около семи лет. У них есть общий ребенок – дочка Мия. Официально пара не расписана, хотя в прошлом году Луценко рассказывала в интервью, что ждет предложения руки и сердце от любимого.
Александр – мастер цигун (комплекс упражнений из восточных практик). Занимается он этим уже 25 лет. Мужчина проводит семинары и практические занятия.
Прошлым летом Александр впервые попал в кадр вместе с Анитой. Это произошло в Грузии, когда пара гостила у Иракли Макацария.