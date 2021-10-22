Что известно об украинке, которую на съемках застрелил Алек Болдуин

Алек Болдуин застрелил оператора - что известно о Галине Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

По информации СМИ, раненых сразу же доставили в больницу, но Хатчинг, которой Болдуин выстрелил в живот, спасти не удалось. Актера уже допросили и отпустили – он не знал, что огнестрельное оружие было заряжено. В настоящее время съемки заморожены.

Застреленная Алеком Болдуином оператор – украинка Галина Хатчинг. Жила в Лос-Анджелесе, где в 2015 году закончила Американский институт киноискусства.

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На сайте Галины Хатчинг сообщается, что она выросла на советской военной базе за Полярным кругом "в окружении северных оленей и атомных подводных лодок".

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Она училась в Киевском национальном университете и имеет степень магистра международной журналистики. Хатчинг работала журналистом-расследователем британских документальных фильмов в Европе.

Среди недавних работ Галины Хатчинг – криминальная картина "Слепой огонь", с Брайаном Герати и Шэрон Лил, названная лучшей криминальной драмой на Международном кинофестивале в Хьюстоне 2020 года.