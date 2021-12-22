Что не так с номинацией Тины Кароль на YUNA-2022? Объяснение экспертов

Игорь Панасов и Олег Боднарчук высказались по поводу номинации Тины Кароль на YUNA-2022. / Фото: instagram.com/tina_karol, ipanasov, olegbodnarchuk

На днях стало известно, кто же из украинских звезд может получить статуэтку YUNA-2022. Наибольшее количество номинаций получили TVORCHI, KALUSH та Wellboy.

А вот поп-диву Тину Кароль номинировали только в одной категории – "Лучшая исполнительница". Артистка осталась недовольна таким решением и самостоятельно распределила свои творческие достижения года по категориям.

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Тину Кароль номинировали на YUNA в одной категории. / Фото: instagram.com/tina_karol

Справедливо ли сделал Комитет премии, номинировав артистку только в одной категории – в комментарии "Сегодня" объяснили режиссер Олег Боднарчук и директор по развитию премии YUNA Игорь Панасов.

Боднарчук считает, что Тина Кароль правильно поступила, выразив несогласие с номинациями касательно нее, ведь "в этом году она была максимально активна".

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Мы все заметили смену имиджа, смелые эксперименты в творчестве, провокативные песни, яркие видео и супершоу на ATLAS WIKEND. Если вы спросите меня, как профессионала, какое из номинированных шоу самое дорогое, сложное, зрелищное, инновационное – безусловно это шоу "Красиво" Тины Кароль. Усилия потраченные на создание этого перформанса – беспрецедентны, – делится с нами режиссер.

Олег Боднарчук рассказал об изменениях регламента. / Фото: olegbodnarchuk

Также Боднарчук и высказался касательно регламента YUNA. По его словам, уже после объявления номинантов он менялся. Режиссер сделал скрины регламента до и после коррективов и объяснил, что собственно поправили в документе и почему Кароль больше не номинировали в категориях.

Регламент YUNA. / Фото: скриншот

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По словам Олега, сначала организаторы говорили, что фестивальные сольные выступления не подлежат номинированию в премии, но в регламенте на сайте об этом ни слова не было.

То есть фестивальное выступление могло бы быть номинировано. Если бы формированием лонглиста занимались специалисты, они не могли бы не обратить внимания на шоу Тины. Но проблема заключается еще и в том, что по этому регламенту в номинации могли бы попасть еще некоторые значительные концерты в этом году, так как и "Независимость в нашей ДНК" и еще многие другие подходят к формулировке: "…музыкальные концерты", "шоу украинских артистов…". Вместо этого два номинанта из пяти в номинации "Лучшее концертное шоу" оказались там довольно случайно - это Макс Барских с ремейком на свое же шоу 2018 года, где было изменено только название и Артем Пивоваров, акустический концерт которого, не является шоу, так как нет признаков постановочности, а это обязательное требование к жанру самого шоу, – объяснил Боднарчук.

По словам Олега, когда он обратил внимание, что в регламенте нет даже слова "сольный" и туда могли бы попасть другие заметные концерты 2021 года, то, на удивления, на сайте документ изменили.

Регламент YUNA. / Фото: скриншот

Мне, например, стало все понятно, наблюдая за поведением организаторов премии YUNA, так как при уверенности в своей правоте правила игры по ходу не меняют. Последний оставшийся у них аргумент – это то, что сразу было указано, что наличие продажи билетов является одним из условий номинирования. По этому условию действительно шоу "Красиво" не попадает в номинанты, но что мы имеем в результате из-за этой преграды? Впечатляющее шоу Тины Кароль, инновационное, смелое и беспрецедентное, не попадает в номинацию. А последняя свежая версия регламента так выписана, будто намеренно формулировали правила против попадания именно этого шоу в шорт-лист премии, – добавил Боднарчук.

По мнению режиссера, ключевой причиной такой халатности именно в этой номинации – это состав совета из 75 экспертов, имеющих большее отношение к радио и разбирающихся больше в музыке, чем в визуальном творчестве.

В то же время Игорь Панасов отметил, что в лонг-листе Тина Кароль была представлена в нескольких категориях, но эксперты YUNA мощно поддержали ее только в номинации "Лучшая исполнительница".

Игорь Панасов прокомментировал номинацию Тины Кароль. / Фото: ipanasov

Это одна из самых престижных наград YUNA, поэтому, по моему мнению, присутствие в ней подчеркивает высокий статус артистки на сегодняшний день. То есть члены жюри положительно оценили в целом то, что сделала Тина Кароль за год, но недостаточно на фоне других игроков рынка. Почему так случилось? Можно узнать только после анализа мнений всех 75 экспертов, голосовавших на первом этапе отбора премии, – прокомментировал Панасов.

Напомним, что лучшей песней 2021 года по версии YUNA стала "Дежавю" Артема Пивоварова, лучшей исполнительницей признали alyona alyona, а в категории "Лучший певец" победил MONATIK. Смотрите полный список победителей.