Что смотрят на OLL.TV? «Маріуполь. Хроніки пекла» / Фото: oll.tv, Коллаж: Сегодня

На минувшей неделе на украинской стриминговой платформе OLL.TV в свободном доступе вышла премьерная документальная лента "Маріуполь. Хроніки пекла". По данным аналитиков сервиса на сегодняшний день этот полнометражный фильм о разрушенном, но непокоренном городе – лидер просмотров. Он занимает первое место в ТОП-5, обойдя картину поттерианы "Гарри Поттер и философский камень" и фильмы "Месть земли", "Служебный долг" и "Кодекс киллера".

В середине марта, когда из заблокированного Мариуполя начали вывозить первых жителей, режиссер Елизавета Татаринова вместе с оператором уехали в Запорожье – туда прибывали колонны эвакуированных. Затем команда фильма побывала повсюду, куда выезжали мариупольцы – в Одессе, Кропивницком, Днепре, Черноморске. Они снимали разговоры с людьми, прошедшими сквозь ад, жившими в подземельях и бомбоубежищах без воды и света, которые видели, как их город превращается в гигантское кладбище и которым удалось спастись.

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"Эти рассказы тяжело слушать, но нужно", – говорит Елизавета.

Фильм о Мариуполе стал самым популярным на OLL.TV / Фото: Getty Images

В основе фильма – документальные кадры и интервью с выжившими жителями Мариуполя. Выжили во время обстрелов, бомбардировки мариупольского Драмтеатра и городского роддома, разговора с теми, чьи знакомые попали под принудительную депортацию и оказались в российских фильтрационных лагерях.

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Как отмечают авторы фильма, каждый имеет свою историю, но она общая – свидетельство о военных преступлениях, совершенных Россией. Откровенная и страшная, потому что происходящее в Мариуполе трудно представить. Но мы должны ее услышать.

Город, который в начале фильма выглядит таким мирным, цветущим, спокойным, по которому гуляют дети, а рядом – спокойствие голубого моря – превращается в черно-белые руины. От солнечных улиц – до первых сирен воздушной тревоги, от первых обстрелов – до полностью разрушенного города, для которого не наступила весна.

"Мне кажется, Мариуполь – очень легкий. С какой-то ноткой моря. Нашего. С чайками. С очень веселым, мне кажется, характером", – по этим словам мариупольцев начинается лента.

"Там чайки просто гигантские…"

"Это был город с огромным будущим!"

"Мы просто ходили и любовались огородом. Такой он и останется в памяти"