Рома Желудь поддержал Путина и назвал фейками доказательства военных преступлений агрессора в Украине

Рома Желудь поддерживает вторжение в Украину / Фото: Инстаграм Ромы Желудя
Некогда популярный блогер Рома Желудь, похоже, решил хайпануть и прислужиться власти. На своей странице в инстаграм он открыто поддержал вторжение Путина в Украину. Он также называет фейками доказательство военных преступлений российского агрессора.
Также Желудь отрицает правду, говоря, что не русские бомбят наши города.
Но ты, Рома, должен знать, украинцы этого не забудут.
Также в числе поддерживающих Путина – актер Антон Шагин, певец Николай Басков, телеведущая Тина Канделаки, бывший муж Бородиной Курбан Омаров.