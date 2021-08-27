Дарья Петрожицкая сделала татуировку на спор

Кадр из сериала "Заряженные" / Фото: пресс-служба

В сериале "Заряженные" уже знакомые зрителям супергерои – Катя "Кипиш", Валера "Лизун", Андрей "Глюк", Оксана "Малая", Бодя "Мажор" и Татьяна Германовна "Мадам" – в присущем им оригинальном стиле испытывают новые грани своих сверхспособностей, а также спасают тех, кто действительно в этом нуждается.

Одну из главных ролей – Катю "Кипиш" – в ситкоме сыграла популярная украинская актриса Дарья Петрожицкая, которая недавно рассказала, почему не знакомится с мужчинами в интернете.

Мы расспросили Дарью о сходстве с ее героиней, татуировке, посвященной сериалу, съемках, перевоплощениях и ее собственной "сверхспособности".

Даша, как считаешь, Катя Кипиш похожа на Дарью Петрожицкую в реальной жизни?

Да, я и Катя Кипиш очень похожи. Наверное, в случае с этой героиней мне мало что приходилось играть. Потому что я, как и она, в какой-то мере такая же активистка и борец за справедливость. Но, думаю, я все-таки чуть попроще, чем Катя – она весьма экспрессивная, а я спокойнее.

Съемки сериала "Заряженные" / Фото: пресс-служба

В одном из своих Instagram-постов ты упоминала о татуировке, которую посвятила сериалу "Заряженные". Расскажи подробнее, как выглядит это тату, где находится и что символизирует?

Татуировка находится на руке. Она была сделана на спор. Мы поспорили с Кетой (Кета Берия – ред.), исполнительницей роли Оксаны в сериале. Это произошло еще во время первого сезона "Заряженных". Тогда мы решили, что если будет третий сезон ситкома, то набьем одинаковые татуировки в виде молнии, что символизирует этот сериал. Но произошло иначе: я сделала татуировку, а Кета – нет. Мы даже думали отменить спор, но я решила, что все-таки нужно запечатлеть этот проект, и оставила в своей жизни напоминание о первых двух сезонах "Заряженных" в виде маленькой молнии на руке.

По сюжету, в ситкоме ты обладаешь сверхспособностью превращаться в других людей. В определенном смысле как актриса ты владеешь этим навыком и в реальности. Поделись, по душе ли тебе постоянно проживать в кадре самые разные истории и настроения?

Я люблю свою профессию за то, что могу перевоплощаться, проживать кучу жизней и быть не такой, какой есть на самом деле. В этом весь кайф моей работы. А по поводу настроения – иногда это и о минусах актерского ремесла. Потому что бывает так, что ты очень грустный и крайне уставший, возможно, в твоей личной жизни что-то произошло, но ты приходишь на площадку, и тебе нужно веселиться. И точно так же наоборот, когда у тебя очень хорошее настроение, а тебе надо доводить себя до какой-то супергрусти. Но, думаю, что в этом аспекте увлекательной актерской профессии тоже можно найти свои преимущества.

Герои сериала "Заряженные" / Фото: пресс-служба

Реклама

Как считаешь, какими еще "сверхспособностями" ты обладаешь в реальной жизни? И какие бы хотела получить, если бы представилась такая возможность?

Знаете, я своего рода "рабочая лошадка". Возможно, это и есть моя "сверхспособность", которая заключается в трудолюбии и выносливости. Но если бы была такая возможность, я бы лучше выбрала телепортацию (улыбается – ред.).

Даша, расскажи, как морально настраиваешь себя на правильный лад перед съемками, чтобы быть максимально продуктивной?

Я думаю, что когда на съемках собираются крутая компания, хорошая группа, классные партнеры, то настрой происходит сам собой. Конечно, надо всегда приходить на площадку максимально подготовленной, со знанием текста, и тогда тебе будет проще импровизировать. Но бывают такие ситуации, когда текст сценария пишется по ходу. И потому нужно быть максимально вовлеченной в процесс.

Даша Петрожицкая на съемках сериала "Заряженные" / Фото: пресс-служба

За что особенно любишь съемки?

Для меня съемочный процесс – это настоящий драйв и удовольствие. Даже несмотря на то, что иногда бывает сложно – случается непростой материал, напряженные съемочные дни, работа без выходных, – но это все равно заряжает, драйвит и наполняет невероятной энергией.

Смотрите эксклюзивное интервью с Дарьей Петрожицкой:

Узнайте больше новостей по теме: