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Дело не в русскоязычных песнях: Катя Царик прояснила скандал с Green Grey и концертом ко Дню Независимости

5 августа, 15:00

Инна Петрова

Легендарная украинская группа Green Grey не будет принимать участия в большом шоу, которое пройдет на "Олимпийском". Ранее музыканты решили, что им отказали из-за русскоязычных песен

Режиссер Катя Царик прокомментировала ситуацию с группой Green Grey / Фото: facebook.com/GreenGreyOfficial, instagram.com/katyatsarik

Режиссер Катя Царик поделилась деталями концерта "Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності України", до которого осталось всего несколько недель.

Среди прочего она заявила, что договоренность о выступлении на шоу с группой Green Grey разорвали из-за видео одного из участников коллектива, которое было выложено в Сеть.

По словам Царик, ролик Green Grey – оскорбление в адрес всех украинцев.

Речь шла не совсем же о законе, речь была о языке. И форма, в которой это было выражено, нас оскорбила. Думаю, оскорбила любого украинца, который уважает свою страну. Нам показалось некорректным такое поведение, поэтому мы приняли решение, что нам друг с другом не по пути, – заявила режиссер.

Катя Царик рассказала о концерте ко Дню Независимости Украины / Фото: instagram.com/katyatsarik

Напомним, в том самом видео Мурик (Дмитрий Муравицкий) весьма резко высказался о законе об украинском языке.

Green Grey объяснили, почему их убрали из концерта ко Дню Независимости / Фото: facebook.com/GreenGreyOfficial

При этом до скандала у создателей шоу и Green Grey шли переговоры о постановке, да и сами артисты уже сделали обновленную аранжировку песни и готовили эффектный визуал.

Началась подготовка... обсуждение сценария, выступления с режиссерами, тех. детали с менеджментом... И вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами и мы уже не вписываемся в концепцию праздника! – сообщил ранее Андрей "Diezel" Яценко.

Каким будет концерт "Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності України"

На концерте выступят:

Шоу состоится на НСК "Олимпийский" в 18:00.

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