Дело не в русскоязычных песнях: Катя Царик прояснила скандал с Green Grey и концертом ко Дню Независимости

Режиссер Катя Царик прокомментировала ситуацию с группой Green Grey / Фото: facebook.com/GreenGreyOfficial, instagram.com/katyatsarik
Режиссер Катя Царик поделилась деталями концерта "Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності України", до которого осталось всего несколько недель.
Среди прочего она заявила, что договоренность о выступлении на шоу с группой Green Grey разорвали из-за видео одного из участников коллектива, которое было выложено в Сеть.
По словам Царик, ролик Green Grey – оскорбление в адрес всех украинцев.
Речь шла не совсем же о законе, речь была о языке. И форма, в которой это было выражено, нас оскорбила. Думаю, оскорбила любого украинца, который уважает свою страну. Нам показалось некорректным такое поведение, поэтому мы приняли решение, что нам друг с другом не по пути, – заявила режиссер.
Катя Царик рассказала о концерте ко Дню Независимости Украины / Фото: instagram.com/katyatsarik
Напомним, в том самом видео Мурик (Дмитрий Муравицкий) весьма резко высказался о законе об украинском языке.
Green Grey объяснили, почему их убрали из концерта ко Дню Независимости / Фото: facebook.com/GreenGreyOfficial
При этом до скандала у создателей шоу и Green Grey шли переговоры о постановке, да и сами артисты уже сделали обновленную аранжировку песни и готовили эффектный визуал.
Началась подготовка... обсуждение сценария, выступления с режиссерами, тех. детали с менеджментом... И вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами и мы уже не вписываемся в концепцию праздника! – сообщил ранее Андрей "Diezel" Яценко.
Каким будет концерт "Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності України"
- Практически все песни будут звучать на украинском языке.
- Конферанса, ведущих и перерывов на шоу не будет.
- Артисты исполнят песни, ставшие символами независимости в разных уголках Украины.
- Выступления будут сопровождаться хореографией, световым шоу.
На концерте выступят:
- Сергей Бабкин
- Ирина Билык
- Олег Винник
- Братья Гадюкины
- Валентин Дитюк
- Тина Кароль
- Нина Матвиенко
- Арсен Мирзоян
- Наталья Могилевская
- Людмила Монастырская
- Океан Ельзи
- Виктор Павлик
- Тарас Петриненко
- Оля Полякова
- Александр Пономарев
- Руслана
- Потап
- София Ротару
- СКАЙ
- СКРЯБИН
- Кристина Соловий
- BRUTTO
- DOROFEEVA
- DZIDZIO
- JАMALA
- KAZKA
- MONATIK
- MOZGI
- Go_A
- TAYANNA
- VERKA SERDUCHKA
- Kyiv Symphony Orchestra
- Национальный академический ансамбль им. П. Вирского.
Шоу состоится на НСК "Олимпийский" в 18:00.
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