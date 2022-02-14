Злата Огневич, Позитив, Jerry Heil – о том, как не париться, если вы одиноки в День влюбленных

Злата Огневич, Позитив, Jerry Heil и другие звезды рассказали, как не переживать, если у вас нет второй половинки / Фото: Коллаж: Сегодня

14 февраля – день, который ждут с нетерпением, трепетом, предвкушением. Но обычно только те, кто состоят в отношениях. Многим другим людям в этот день неуютно: кому-то одиноко и грустно, а кто-то и вовсе стыдится того, что во вселенский День влюбленных – без пары. Мы считаем, что надо менять ситуацию.

Сайт "Сегодня" попросил украинских знаменитостей поделиться опытом и ответить на несколько вопросов:

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Почему встречать День святого Валентина в одиночку – не плохо, не стыдно, а очень даже наоборот?

Отмечали ли они этот праздник, когда у них была пара, и считают ли, что его вообще стоит отмечать?

Какой главный совет они могут дать всем, кто еще не встретил любовь.

Следующие ответы звезд точно подарят вам порцию вдохновения. Если у вас сейчас нет пары, помните: у вас есть вы, и это самое главное!

Jerry Heil, певица и блогер

Jerry Heil / Фото: пресс-служба

Есть люди, которые считают, что нет смысла в Дне влюбленных, потому что свою любовь можно выражать каждый день. Но здесь суть в том, чтобы был специальный день, когда можно отпраздновать свою любовь. Это как день рождения. Живешь ты каждый день, но празднуешь свою жизнь в один определенный день. Для того чтобы ты лишний раз вспомнил, что ты родился – и это классно. Так же и с Днем влюбленных. Ты любишь, это классно и вот вы празднуете эту любовь. Если вам не нравится 14 февраля, просто выберите другой день. А по поводу того, стыдно ли… конечно, не стыдно.

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Во-первых, выражайте любовь к самим себе, тогда, возможно, и в какой-нибудь из следующих Дней влюбленных вы будете встречать не в одиночестве. Это все-таки зависит от того, как ты все воспринимаешь. Я скажу, что стоит даже сходить на романтическое свидание с самим собой, что, скорее всего, я и сделаю :)

Возможно, этот совет будет грубым, зато правдивым. Если вы в одиночестве – смиритесь со своим одиночеством. Я объясню, о чем я. Всякое бывает, ты не знаешь, встретишь кого-нибудь или нет. Почему я не встречаюсь, с кем попало? Потому что у меня есть конкретные критерии, под которые пока никто не подошел. И я понимаю, что мне более комфортно в таком случае – не вступать в конфликт с человеком, не переступать через себя, а быть самой собой. Мне с собой удобно. Как только ты научишься быть в комфорте с самой собой, примешь это и будешь понимать, что окей, возможно, ты будешь жить так несколько лет, или ты будешь так жить всю жизнь – у каждого по-разному складывается. Первый человек, с которым тебе должно быть комфортно и который ты должен любить – это ты сам. А после этого уже, если будет какой-то человек, готовый с тобой разделять все радости и не радости, – классно. Если не будет – тоже классно, потому что у тебя есть ты.

Позитив, певец, музыкант, участник группы MOZGI

Позитив / Фото: пресс-служба

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Почему это должно быть стыдно или плохо? Возможно, если в этот день ты один, ты просто еще не встретил свою вторую половинку. У тебя есть все шансы это сделать: отправь валентинку кому-то такому же одинокому, а потом у тебя будет целый год, чтобы развивать ваши отношения и встретить следующий ДСВ не в одиночестве.

А вообще, 14-ое – это день Тиндера (смеется). Отличный момент распознать друг друга и найти ту самую/того самого

Это хороший повод показать любимому человеку свои чувства и дать ему понять, что ты его ценишь; уделить максимум своего внимания, подарить что-то, что не даришь каждый день. Тем более, если ваша пара редко устраивает романтические вылазки в рестораны или не готовит ужины. Или, когда рутинная работа и будничная бытовуха оставляют без сил на какие-то романтические вещи.

Поэтому, считаю, что отмечать стоит!

Главный совет – не ищите проблему в окружении или в человеке, который не ответил вам взаимностью – ищите ее в себе. Любовь – это работа, и работать нужно в первую очередь над собой. Если вы испытываете к кому-то симпатию, у вас есть все шансы завладеть сердцем этого человека, если хорошенько постараться.

А так… никогда не теряйте надежду и верьте в любовь! Она существует!

Злата Огневич, певица, главная героиня реалити "Холостячка-2"

Злата Огневич / Фото: пресс-служба

Думаю, даты для таких праздников придумали люди, которым скучно живется (улыбается). Ведь когда у вас есть партнер, прекрасная половинка, повод праздновать любовь можно придумать в каждом дне!

Радовать друг друга, удивлять или же просто делиться переживаниями, новыми победами и свершениями – это и есть настоящее счастье.

Я не отмечаю День святого Валентина: любовь невозможно привязать к какой-то дате. Она либо есть, либо появится позже. У меня был опыт отношений, когда мужчина вообще не воспринимал праздники, навязанные обществом. В этом я его полностью поддерживала. В каждой паре и отношениях есть значимые даты и события.

Можно придумать милые традиции, которые будут особенны только для вас двоих. Они помогут поддерживать отношения в гармонии и любви.

Не ищите любовь, не ждите ее. Просто живите и наслаждайтесь каждым прожитым днем и моментом. Благодарите за все то, что есть у вас сейчас. А когда любовь придет, скажите спасибо за это пространству. Оно послало вам дар в виде определенного человека, которого вы встретили на своем пути. Но сама любовь нам не принадлежит.

Только осознав и приняв это, поверьте, с вами случится чудо. В жизнь придут настоящие чувства. Надолго или нет – это не важно. Главное, что любовь нас нашла.

Виталий Козловский, певец

Виталий Козловский / Фото: пресс-служба

Когда ты любишь и за твоей спиной крылья от этого чувства – желание радовать и делать приятные сюрпризы друг другу есть всегда, независимо от дат на календаре. И по ощущениям – каждый день воспринимается как День влюбленных. Конечно же, эта дата – не единственный, но прекрасный повод для романтики. И в этом плане я счастливый человек. В этом году буду совмещать – ведь 14 февраля у меня еще и концерт.

Бывали времена, когда в этот день я был один. И совершенно не делал из этого трагедии. Когда в моей жизни не было любви, я жил в предвкушении того, что она придет и все изменится. А тем временем уделял время себе, любимой работе, хобби. Это гораздо приятнее и продуктивнее, чем страдать.

И гораздо лучше, чем обманывать самого себя, выдавая за любовь то, что любовью не является просто ради того, чтобы поставить галочку и был повод отпраздновать праздник.

Всем, кто еще не встретил свою любовь, я искренне желаю не унывать и не делать из этого проблему. Ведь важнее всего – что вы живы и здоровы! Если чувства еще не пришли в вашу жизнь, значит, они скоро придут. А пока – живите в удовольствие. Посвятите этот день себе, окружите себя классными людьми, хорошими друзьями, близкими. Пойдите на хороший фильм или концерт. Прочтите хорошую книгу. Займитесь спортом, в конце концов.

Делайте то, что вас радует и дарите себе хорошее настроение. А любовь придет, когда ее совсем не ждешь!

Надин Медведчук, блогер, инфлюенсер, участница "Холостяк-11"

Надин Медведчук / Фото: пресс-служба

Я считаю, лучше быть одному, чем с кем-то "для галочки". Человек, которого нужно любить, он всегда с нами – в зеркале (улыбается). Не фокусируйтесь на одиночестве. Ведь то, на чем мы сосредоточены, о чем больше думаем, с нами и случается.

Если мы себя любим, нам комфортно, вторая половинка обязательно появится. Ибо мы сами излучаем любовь.

Да, когда я была в отношениях, мы отмечали этот праздник. В 2014 году мне даже в этот день было сделано предложение. Правда, 15 февраля мы разошлись (смеется). Мне нравится День святого Валентина. Кто-то скажет, что этот праздник – только маркетинговый ход. Пусть так. Однако почему бы лишний раз не напомнить миру и каждому из нас, что любовь рядом? Другое дело, когда партнер проявляет внимание, заботу и дарит подарки только раз в год, потому что так все делают.

Этого я не понимаю и призываю всех говорить слова любви независимо от даты.

Главный совет для всех, кто еще не встретил любовь – любить себя, быть в гармонии с собой, не зацикливаться на том, чего еще нет. Занимайтесь собой, развивайтесь, будьте открыты миру. И не соглашайтесь на меньшее.

Ведь когда отношения "для галочки", вы можете пропустить свою настоящую любовь.

Всем, кто продолжает верить в любовь, искренне желаем ее найти!