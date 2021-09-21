Дэниел Крейг не хочет, чтобы Джеймса Бонда сделали женщиной

Дэниел Крейг в фильме "Не время умирать" (2021) / Фото: themoviedb.org

Британский актер Дэниел Крейг, который недавно отпраздновал 53-летие, прокомментировал дальнейшее будущее своего персонажа. Уже неоднократно фанаты выступали за то, чтобы теперь Джеймса Бонда играла актриса. Тем не менее сам Дэниел Крейг категорически против того, чтобы женщина заменяла его в роли Бонда в последующих киносериях.

В интервью Radio Times Дэниел Крейг рассказал, что в своем последнем выходе в роли Джеймса Бонда он появляется намного более обнаженным, чем даже женщины. Для того чтобы привести себя в презентабельную форму, актеру потребовался год. А вот еще 15 лет назад, когда вышел "Казино Рояль", Крейгу понадобилось всего три месяца, чтобы подготовиться к сценам, где он предстает без рубашки.

Но говоря о женской версии Джеймса Бонда, Дэниел Крейг отметил, что для актрис должны быть свои культовые роли.

Просто должны быть лучшие роли для женщин. Почему женщина должна играть Джеймса Бонда, когда должна существовать роль не хуже Бонда, но только для актрис, – ответил Дэниел Крейг.

Кадр из фильма "Не время умирать" / Фото: themoviedb.org

Кстати, примерно так же когда-то ответила и Барбара Брокколи – продюсер фильмов о Бонде.

Мы должны снимать фильмы о женщинах и женских историях, но мы должны создавать женских персонажей, а не просто превращать персонажа мужского пола в женщину, – сказала она.

Напомним, что новый фильм с Дэниелом Крейгом "Не время умирать" выходит на экраны в Украине уже 30 сентября. По сюжету Бонд оставляет службу в МИ-6, чтобы насладиться беззаботными днями на Ямайке. С Бондом связывается его друг – сотрудник ЦРУ, и заручается его помощью в поисках пропавшего ученого.

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