"Дизель шоу" бросил на деньги семью покойной актрисы Марины Поплавской: новое разоблачение компании

Руководство "Дизель Шоу" обвинили в невыплате гонораров покойной Марине Поплавской / Фото: Коллаж: Сегодня
В Сети продолжается скандал вокруг "Дизель Студио". А все началось с того, что экс-реквизитор сериалов студии и автор юмористических роликов TikTok "Дизель" Николай Федосенков рассказал в Сети о том, как работодатели задолжали ему десятки тысяч гривен! Режиссер писал руководству на этот счет. Однако ответа так и не получил.
После огласки актер и художественный руководитель "Дизель шоу" Егор Крутоголов написал, мол Федосенков "занимается шантажом". Также он уверял, что режиссеру якобы заплатить 50% от запрошенной суммы.
Впрочем, в подобную ситуацию с невыплатой заработанных денег во время сотрудничества с "Дизель шоу" попадали и другие люди.
"Дизель Студио" и Марина Поплавская
Родная сестра актрисы "Дизель шоу", которая погибла в 2018 году, пожаловалась, что компания не выплатила ее семье гонорары, заработанные юмористкой на последних концертах.
Об этом женщина написала в комментариях под постом-разоблачением Николая Федосенкова с аккаунта Марины. Режиссер опубликовал в Facebook соответствующие скриншоты.
Отметим, что страница не верифицирована соцсетью как официальная, но на нее подписано более 19 тыс. человек. Также в профиле много фото актрисы до ее смерти и на нее подписаны коллеги из "Дизель шоу".
После гибели моей родной сестры руководители шоу не сочли нужным вернуть семье честно заработанные Мариной средства за четыре концерта, которые прошли в Киеве, Луцке, Львове, а также за съемки летом 2018 года в сериале "На троих". Я не знаю точной суммы, но понимаю, что речь идет о немалой сумме. О каких-либо компенсациях по поводу гибели на рабочем месте и говорить не надо, – написала сестра актрисы Людмила.
По словам родственницы Поплавской, продюсеры "Дизель шоу" организовали пышные похороны сестры. Но фактически та сама его себе и оплатила деньгами, которые не выплатили ее семье.
Экономия безопасности и экономия на гонорарах. Нет человека – нет оплаты труда. Так что же выходит? Что фактически ритуальные услуги Марина сама себе и оплатила. Назвать это просто цинизмом – не сказать ничего. Если для администрации шоу это норма, то пусть их поступки будут на их "совести", – отметила женщина.
Как уверяет Людмила, руководство шоу, анонсируя "новые слезные песни в память о своей коллеге", спекулирует на смерти Поплавской. А фонды, открытые племянницам актрисы, якобы не существуют.
Фонды и депозиты, якобы открытые племянницам Марины Поплавской, которые господин Бланар, а также господин Крутоголов анонсировали на всю Украину, – откровенная ложь. Юридически это невозможно, – отметила сестра Поплавской.
По мнению Людмила, у руководителей шоу "проблемы с отсутствием морали, совести и достоинства".
В компании "Дизель Студио" пока не комментировали новые обвинения в свой адрес.
Что известно о смерти Марины Поплавской
20 октября 2018 года автобус, в котором были участники "Дизель шоу", столкнулся с грузовиком на Житомирской трассе.
В результате ДТП четверо коллег Марины Поплавской получили различные травмы, а сама она погибла до приезда скорой помощи. Согласно информации СМИ, актриса сидела на переднем сиденье автобуса.