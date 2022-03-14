Дмитрий Дикусар едва не погиб из-за обстрела баллистическими ракетами

Дмитрий Дикусар рассказал о пережитом / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Ранее мы писали о том, что знаменитый украинский хореограф Дмитрий Дикусар вступил в ряды ВСУ. Он, как и другие наши защитники, бережет покой украинцев и мужественно сдерживает атаки рашистов. Но минувшей ночью едва не случилась трагедия.

На своей странице в инстаграм Дмитрий Дикусар сообщил, что он с другими солдатами оказался под авиаударом баллистических ракет.

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Вчера мы пережили авиаудар баллистических ракет. Благодаря Богу, профессионализму наших командиров и слаженной работе каждого солдата, почти всем удалось выбраться из этого пекла и быстро передислоцироваться. Поэтому, если у этих выблядков было желание уничтожить или напугать нас, то они сильно ошиблись! Единственное, чего они добились, готовых брать в плен этих…(мы не знали, ехали на учения) стало значительно меньше…

Слава ВСУ! ⭐️

Слава нації!!! ??

P.S. Наш флаг подгорел, но выдержал!!!✊

На следующие кадры просто невозможно смотреть спокойно.

Мы в очередной раз восторгаемся оптимизмом Дмитрия Дикусара и верим в наших защитников. Победа скоро, ведь за нами правда, мы на своей земле!

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