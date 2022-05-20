Дмитрий Гордон резко высказался о российских знаменитостях, поддерживающих Путина / Фото: instagram.com/gordondmytro/

В своем Instagram-аккаунте знаменитый украинский журналист, который ранее пристыдил Ларису Долину за ее пропутинскую позицию, снова прошелся по знаменитостям-рашистам.

Дмитрий Гордон опубликовал фото, на котором запечатлены российские исполнители: Олег Газманов, Лариса Долина, Григорий Лепс, Надежда Бабкина, Николай Басков и Александр Маршал.

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Эти давно выжившие из ума восковые гниды публично поддержали массовое убийство украинцев. Мы должны знать этих "героев" в лицо, – подписал снимок журналист.

Скриншот: Instagram

В комментариях к посту Дмитрия поддержали его подписчики:

"Фотка прямиком из палаты"

"Когда деньги важнее и дороже совести"

"Разочарование"

Напомним, ранее также рашист Григорий Лепс приезжал на Донбасс петь для российских оккупантов. Тогда артиста жестко пристыдила Тина Кароль, назвав его "едой для червей".