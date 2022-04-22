Дмитрий Комаров показал обстрелянный оккупантами Северодонецк и дал важные советы волонтерам

Дмитрий Комаров снял видео в обстрелянном оккупантами Северодонецке / Фото: instagram.com/komarovmir

Луганщина постоянно испытывает удары со стороны российской захватнической армии. На днях Дмитрий Комаров побывал в одном из городов области – Северодонецке.

В Instagram телеведущий опубликовал видео, которое ему удалось снять на улице Курчатова "в паузе между обстрелами".

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По словам Комарова, оккупанты не могут пройти оборону ВСУ, поэтому просто издалека "наваливают по жилым кварталам минами и градами".

Не верю своим глазам, как армия рф его уничтожает. Минометные обстрелы беспрерывные. Война, где в ближнем бою они бессильны. Война на уничтожение жизни издалека. Арта валит туда, где нет никаких позиций – только дома, школы, детские сады, больницы. Их цель – максимальное поражение простых людей. Если они заметили машины и движение людей – полетели мины. Тут очень важен навык быстро распознавать свист подлетающей мины и за секунду падать лицом вниз, – рекомендует ведущий.

Комаров отметил, что вместе с командой волонтеров привез в Северодонецк гуманитарную помощь, в которой остро нуждаются жители города. По его словам, больше всего не хватает питьевой воды. Людям приходится даже из луж брать дождевую.

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Местные власти работают под обстрелами, за что особое уважение ко всем службам: коммунальщики под обстрелами восстанавливают трубы, водопроводы, провода. Чтобы город жил. Уважение тем, кто не бросил Луганщину в самый сложный момент. И за то, что работают, реально ежесекундно рискую жизнью. Мина – дура. Траекторию осколков не предсказать. Волонтерами советую в идеале привозить помощь в пасмурную или дождливую погоду. И обязательно скоординировать свои действия, сами знаете, как и с кем. Без экспромтов. Не подвергайте риску себя и людей, не мешайте военным, – добавил он.

Комаров призвал жителей Северодонецка быть сильными и верить в победу.

Да, тараканы лезут со всех сторон. Да, их много. Но они остаются тараканами – трусливыми созданиями, которые прячутся, если слышат шорох или если включить свет. И гадят, когда их не видят, втихаря, когда их много. Нужно просто запастись терпением и вытравить их, – заявил ведущий.

Ранее Дмитрий Комаров рассказал, как вести себя на освобожденных территориях.