До слез: Леся Никитюк, Даша Астафьева и другие звездные женщины записали видео для воинов ВСУ

Селебретис записали мотивационное видео для наших бойцов / Фото: скриншот

Наши военные дают отпор российским оккупантам и защищают народ уже почти два месяца. И пока они борются на фронте, в тылу их поддерживают миллионы украинцев и весь мир.

Женщины из шоубиза решили обратиться к нашим храбрым воинам и поблагодарить их за защиту и поддержать в это непростое время.

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Маша Ефросинина, Оля Полякова, Соня Плакидюк, Юлия Санина, Леся Никитюк, Даша Астафьева, Елена Кравец и Настя Каменских записали трогательное и мотивационное видео для каждого мужчины, который ежедневно защищает родину, детей и людей от циничных рашистов.

Я знаю, что ты сейчас там, в самом аду. Знаю, что все эти дни войны защищаешь мать, жену, детей, землю. Я знаю, что впереди у тебя страшные бои, что ты устал, что сам получил ранение и уже увидел много смерти. Но я хочу, чтобы ты знал, твоя дочь учит тебе стишок и рисует рисунки, чтобы встречать тебя в день победы. Твой сын гордится тобой, но когда видит как плачет твоя жена, обнимает ее и становится твоей лучшей копией. Твоя мать молится о тебе вместе со всей Украиной. Женщины со всего мира мечтают познакомиться с тобой, если сердце твое не занято. Вся Украина работает в тылу, чтобы ты ощущал ее поддержку. Спасибо тебе!, – сказали звезды в видеообращении.

Знаменитости объяснили, что каждый вечер все украинки ложится спать с мыслями о своем муже и обо всех, кто защищает нас и нашу землю от наиболее варварского и уничтожающего нападения в мире. Каждая молится о наших защитниках и не позволяет себе раскисать.

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Также звезды отметили, что наши воины – наша победа и их все ждут дома.

К слову, раньше мы писали о том, как бойцы ВСУ перепели хит Wellboy "Гуси".