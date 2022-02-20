Елизавета Варум-Агутина: чем занимается и как выглядит дочь знаменитой пары?

Дочь пары активно развивается на музыкальном поприще / Фото: instagram.com/avarum, instagram.com/agutinleonid, Инстаграм Лизы Варум

Елизавета Варум – единственная общая дочь певицы Анжелики Варум и музыканта Леонида Агутина (у артиста также есть старшая дочь Полина от других отношений). 9 февраля девушке исполнилось 23 года. Знаменитый отец так поздравлял наследницу:

Елизавета Варум / Фото: instagram.com/agutinleonid

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Доченька моя младшенькая! Елизавета Мария Варум Агутина! С Днем Рождения, драгоценность моя! Наша с мамой удача, гордость, счастье и беззаветная любовь! Удачи тебе во всем! Ты имеешь полное право на то, чтобы мир был благосклонен к тебе! Желаю тебе большого успеха всем своим сердцем. Чувствую тебя, как отец, ощущаю твои помыслы, идеи и стремления, как коллега и одобряю их. Верю в свет души твоей и понимаю, что свой маршрут на запутанной карте этой жизни проложить можешь только ты сама. А мы всегда рядом.

Несмотря на то, что звездные родители всегда рядом в плане поддержки, девушка с самого детства физически находится далеко от родных. Она вместе с бабушкой живет в США, в Майами. Изначально Варум и Агутин оставили малышку на воспитание родителям певицы, так как постоянно находились на гастролях, чтобы обеспечивать семью. В итоге теперь девушка строит свою жизнь в Америке, а родители приезжают ее навещать.

Лиза Варум строит свою жизнь в США / Фото: Инстаграм Лизы Варум

В 2020-м году Лиза Варум уже получила американский паспорт, теперь она полноправный гражданин США.

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Имея такие шикарные музыкальные гены, девушка пошла по стопам родителей. Она с подросткового возраста увлекается музыкой и играет в рок-группе Bruvvy band, вместе с которой активно выступает с концертами в клубах.

Лиза довольно редко приезжает в Россию, но иногда поводом для приезда становятся концерты родителей, где она с удовольствием выступает, подтверждая, что она – часть талантливой музыкальной династии.

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Судя по интервью ее родителей, Лиза – не живет "мажорной" жизнью. Конечно, ей помогают финансово при возможности, но девушке также приходится самостоятельно зарабатывать на жизнь. Об этом рассказывала в интервью Ирине Шихман в YouTube-шоу "А поговорить".

Это был образовательный момент: нужно работать, нужно себя обеспечивать, нужно реализовать свои возможности, нельзя быть паразитом, — вспоминает Варум. — К 18 годам она уже это понимала.

Поэтому Лиза Варум не брезгует самой разной работой, поскольку пока что музыкальная деятельность не приносит большого дохода. Она уже пробовала себя в роли официантки, а также работала в семье с двумя детьми, где в ее обязанности входило готовить завтраки и обеды.

Потом ей это дело надоело. И сейчас они с парнем между концертами зарабатывают тем, что развозят старикам еду по домам. И это замечательно!

- говорила Варум-старшая.

Девушка выступает вместе с группой / Фото: Инстаграм Лизы Варум

Отметим, что знаменитые родители очень поддерживают все музыкальные начинания своей наследницы, но пока что творчество ее группы огромной славы не снискала.

В 2018 году Лиза записала первый клип. Анжелика и Леонид гордятся успехами дочки, хотя и отмечают, что особых гонораров ее творчество пока не приносит.

Все познается в сравнении, — отвечала Анжелика Варум на вопрос, насколько Лиза популярна. — Конечно, она сориентирована в уровне популярности на нас, но это ошибка. Я каждый раз ей это пытаюсь объяснить, потому что очень важен процесс в данном случае. Потому что когда во главе угла стоит то, что ты должен быть популярным и тебя должны все знать, это порочно.

Лиза Варум также активно ведет инстаграм, где честно рассказывает о своей жизни, творчестве и иногда делится подробностями личной жизни. На нее подписаны больше 6 тысяч человек.

Сейчас 23-летняя девушка состоит в отношениях с музыкантом Кайлом Финком. Он солист группы Palomino Blond. Пара вместе уже почти 2 года.

Лиза и Кайл / Фото: Инстаграм Лизы Варум

Они часто публикуют совместные фото и признаются друг другу в любви.

До этого Лиза несколько лет встречалась с музыкантом Марком Анджело, он уже был представлен родителям, но в какой-то момент они расстались. Позже девушка признавалась, что ей просто стало скучно в этих отношениях.

Как-то Лиза признавалась, что у нее были проблемы с ментальным здоровьем, из-за которых ей даже пришлось обратиться к специалистам.

Не хотела признавать, что со мной было что-то "не так". Потому что ни у кого из нас нет времени болеть. Я чувствую, что потратила впустую так много дней, когда была одержима различными фобиями,

— призналась дочь Агутина и Варум.

По ее словам, выйти из этого состояния ей помогли близкие друзья. К счастью, сейчас уже все хорошо.

Девушка часто откровенничает в инстаграм / Фото: Инстаграм Лизы Варум

Поклонники Варум и Агутина уверены, что у их дочери большое будущее. А мы продолжаем следить за успехами Лизы.

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