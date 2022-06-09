Дочь Ани Лорак затмевает певицу своим талантом: "Намного лучше, чем у ее мамы" (видео)

Экс-муж Ани Лорак показал, что умеет их дочь / Фото: Скриншот из видео
Что Мурат Налчаджиоглу, что "молчаливая" Ани Лорак ни в чем не отказывают своей единственной дочери. Более того, в 10 лет Софию уже прозвали избалованной и скандальной девочкой.
9 июня Софии исполняется 11 лет. По случаю дня рождения ее папа решил поделиться теплым видеопоздравлением в Instagram.
Моя безграничная любовь. C Днем рождения. Любви и мира! Да благословит тебя Бог! – написал Мурат.
В ролике бизнесмен показал, как развлекается с дочерью на пляже. Также он похвастался, как София умело танцует под трек Enemy группы Imagine Dragons.
Фолловеры тут же оценили хореографию девочки. Некоторые отметили, что у Софии лучше получается, чем у мамы:
- Очень талантливая девочка.
- У девочки пластика гораздо лучше, чем у ее мамы.
- Классно танцует.
Другие подписчики начали дискутировать, на кого девочка больше похожа – папу или маму:
- Похожа на Ани Лорак.
- Очень похожа на папу!
- Очень на вас (Мурата. – Ред.) похожа.
- Папины девочка.
- Красотка, на маму похожа.
Отметим, пока Ани Лорак замалчивает войну на Родине и готовится к осенним концертам в Германии и Чехии, Мурат Налчаджиоглу из Турции помогает украинцам и освещает в Сети правду о том, что делается в Украине.
Из-за войны бизнесмен долго не мог видеться со своей дочерью, но в конце апреля ему таки удалось встретиться в Турции с Софией.
В Сети также до сих пор продолжаются дискуссии по поводу того, где сейчас находится Лорак. Поговаривают, что она уехала из России, где жила с дочерью уже долгое время.
Недавно украинская спортсменка Лилия Подкопаева рассказала, поддерживает ли она связь со своей молчаливой кумой Ани Лорак.