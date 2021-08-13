Дочь Эллерта ответила на просьбу помирить папу с Ксенией Мишиной: "Я ничего не решаю"

Дочь Эллерта прокомментировала его отношения с Ксенией Мишиной / Фото: instagram.com/ellert_a
Поклонники сценариста "95 Квартала" Александра Эллерта и Ксении Мишиной, которая вчера в кожаном платье пролетела над сценой в объятиях танцора, все еще ждут воссоединения пары. С такой просьбой обратились подписчики к дочке Эллерта, увидев, что она активно отвечает на вопросы в соцсети.
В Instastories в аккаунте Александра Эллерта кто-то из подписчиков написал: "Эли, помири папу с Ксю". Элина Эллерт не проигнорировала это сообщение, но ответила, что не сможет помочь.
Смешно. Смешно, очень смешно! Я в этом ничего не решаю. Это их жизнь, я тут ни при чем. Спасибо, – сказала дочка Александра Эллерта.
Элина – дочь Александра Эллерта от первого брака. Девочка родилась в 2007 году. С мамой Элины Александр развелся спустя два года после свадьбы. Несмотря на развод родителей, сейчас у Эли с папой хорошие отношения.
Напомним, что Ксения Мишина заявила о расставании с Александром Эллертом в середине июля. До сих пор знаменитости не раскрыли детали разрыва.
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