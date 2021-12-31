Дочь Киркорова возмутила Сеть выходкой: "Что из нее вырастет?" (видео)

Дочка Филиппа Киркорова шокировала своей выходкой / Фото: instagram.com/fkirkorov

Все звезды шоу-бизнеса последние дни 2021-го заняты съемками в новогодних проектах и концертах. Так и Филипп Киркоров – участвует сразу в нескольких программах, которые зрители будут смотреть 31-го декабря.

В одном из шоу Бедросович, который недавно спел не под фонограмму на вечеринке, появится вместе со своей дочкой Аллой-Викторией – ее все чаще можно заменить рядом со звездным отцом. Кажется, Киркоров готовит девочку к звездной жизни.

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В Instagram Филипп опубликовал короткое видео, в котором после слов режиссера "Внимание, звезда на площадке" они вместе с Аллой выходят на сцену. Девочка слегка отталкивает отца и идет вперед, на что Киркоров возмущенно разводит руками.

В семье должна быть одна звезда, а второй – я! – подписал пост певец.

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Многие поклонники Филиппа Киркоров написали в комментариях, что его дочь точно станет новой звездой российского шоу-бизнеса, но некоторые фолловеры артиста отнеслись скептически к такому поведению Аллы, а другие сравнили Филиппа с Максимом Галкиным:

"Посмотреть бы на эту девочку лет через десять. Интересно, что из нее вырастет?"

"Очаровательная маленькая принцесса! С доброй, искренней улыбкой!"

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Скриншот: instagram.com/fkirkorov

"Вот интересно, а в чем она "звезда"?... Овации такие, а чем она их заслужила?"

"Галкин и Киркоров небо и земля, у Галкина видосы как он с детьми занимается, а здесь только все напоказ!"

Скриншот: instagram.com/fkirkorov

"Дочка в отца пошла. Такие милые вы"

"Рановато в звезды..."

"С девочкой надо работать, чтоб развивать способности, сама по себе фамилия Киркоров ничего не гарантирует"

Скриншот: instagram.com/fkirkorov

Напомним, что ранее эксперт по лицам рассказал о матери детей Филиппа Киркорова.