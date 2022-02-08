Дочь Меладзе тронула Веру Брежневу выступлением на Голосі країни

Вера Брежнева прокомментировала выступление Лии Меладзе на шоу "Голос країни". / Фото: Instagram, пресс-служба

В это воскресенье покорять тренеров "Голоса країни" пришла дочь Константина Меладзе – Лия. Она исполнила культовый хит Леонарда Коэна – Hallelujah и, несмотря на волнение, развернула к себе все четыре кресла.

Появления звездной наследницы на сцене наделало шуму в Сети. Лия смогла удивить публику и о ее выступлении не говорил только ленивый. Кто-то выражал свое восхищение, кто-то разочаровался в вокальных способностях девочки.

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Прокомментировать звездный выход Лии решила и жена Константина Меладзе – Вера Брежнева. Хоть и певица совсем не поддерживает связь с дочерью продюсера, но она заявила, что гордится ею.

В Instastories Брежнева опубликовала скриншот из выступления Лии Меладзе на "слепых прослушиваний".

Гордимся нашей девочкой, – написала артистка, отметив профиль дочери Меладзе.

Скриншот: Instagram.com/ververa

Кстати, раньше Лия рассказывала, что вообще не общается со своей мачехой Верой Брежневой, хоть и конфликтов у них не было.

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Мы вообще не общаемся. Конфликтов никаких не было, вообще ничего не было. Просто я общаюсь только с папой, – объясняла девушка.

А вот с отцом Лия постоянно поддерживает связь. Как призналась девочка, когда он приезжает в Киев, всегда находит свободное время, чтобы провести досуг с дочерью.

Лия Меладзе пришла на 12-й сезон "Голос страны". / Фото: instagram.com/meladzemusic, meladzeliya

Отметим, Лия Меладзе всегда стремилась пойти по стопам звездного дяди Велерия Меладзе и покорять сцену. Она начала заниматься вокалом и уже даже успела получить несколько наград на музыкальных конкурсах в Испании и Италии.

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Лия призналась, что отец всегда гордился ею и мотивировал работать над собой. Впоследствии она решилась пойти на "Голос країни". Все тренеры были шокированы появлением звездной наследницы, и каждый хотел "заманить" девушку в свою команду. В конце концов она выбрала Надю Дорофееву.

Лия Меладзе – Hallelujah – "Голос страны" 2022:

Напомним, у Константина Меладзе есть трое детей от Яны Сумм, с которой он расстался в 2013 году. Она родила ему двух дочерей – Алису и Лию, а также сына Валерия.

Роман с Брежневой у продюсера начался еще до развода с первой женой. Но узнали об этом в 2015 году, когда в Сети появились общие фото Константина и Веры, сделанные папарацци.

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