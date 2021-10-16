Дочь Оли Поляковой госпитализировали

Дочь Оли Поляковой опубликовала видео из больницы / Фото: Instagram/mashapolyakova

Старшая дочь популярной певицы, которую недавно захейтили за песню с матами, оказалась под на наблюдением врачей. Маша поделилась в TikTok кадрами из палаты. На опубликованном видео девушка лежит на больничной койке, а к ней присоединены разные медицинские аппараты.

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В комментариях у дочери Оли Поляковой стали интересоваться, что стало причиной госпитализации. Но девушка пока ничего об этом не говорит.

"Почему ты в больнице"

"Что случилось с тобой?"

"Что такое?"

Скриншот: TikTok

Скриншот:TikTok

Скриншот: TikTok

К слову, в этому году Маша Полякова уже делилась кадрами из больничной палаты. В прошлый раз дочь певицы госпитализировали в одну из частных больниц Киева. Тогда причиной госпитализации стал аппендицит.

Смотрите эксклюзивно интервью Маши Поляковой для программы Зірковий шлях на телеканале Украина:

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