Дочь Заворотнюк призналась, что два года борется с серьезным заболеванием

Анна Заворотнюк рассказала о депрессии / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна не комментирует слухи о здоровье своей мамы, которая уже два года борется с онкологическим заболеванием. Но дочь звезды "Моей прекрасной няни" решила рассказать о своим проблемах со здоровьем, которые начались на фоне постоянных стрессов.

"Мой диагноз: депрессия. угнетенное настроение, тревога и панические атаки. Я заболела этой болезнью около двух лет назад, на протяжении года глушила себя сильными препаратами и сделала только хуже своему организму", – написала Анна в Instagram.

Анна Заворотнюк рассказала о проблемах со здоровьем на фоне стресса / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Как отметила дочь актрисы, уже больше года справиться с проблемами со здоровьем ей помогают врачи. Девушка перестала общаться с друзьями, чувствует себя угнетенной.

"Мое состояние и настроение очень переменчиво. Иногда я чувствую в себе какие-то силы и могу заставить себя что-то делать. А порой я не могу даже встать с кровати", – призналась Анна.

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Дочь звезды "Моей прекрасной няни" решила рассказать подписчикам о своем самочувствии , чтобы быть искренней и призвать их беречь здоровье.

"Если кому-то сейчас тоже очень плохо, то пусть это будет знаком, что вас ждёт большое счастье впереди. Берегите своё здоровье, как физическое, так и ментальное", – написала Анна.

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