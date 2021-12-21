Дорн не считает украинский язык родным: Образовалась атмосфера русскоязычности

Иван Дорн рассказал об украинском языке и выступлениях на сцене. / Фото: instagram.com/dorn_ivan, Скриншот из YouTube

Раньше Иван Дорн уже рассказывал Дмитрию Гордону о своих гастролях в России и о позиции. Теперь он снова отметил, что чувствует себя полностью украинцем на сцене, особенно за границей. В то же время певец признался, что "не считает украинский своим родным языком".

Дорн отметил, что обожает украинский и хочет больше писать треков на этом языке, но пока не выходит из-за языкового барьера.

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Фото: скриншот YouTube

Как объяснил Иван, он начал изучать украинский только в 5 классе, а школа, в которую он ходил, была русскоязычной.

Образовалась такая атмосфера в Славутиче (город, где вырос артист, – Ред.) русскоязычности: школа у меня была русскоязычной, были русская литература и язык. Сейчас это невозможно представить в нашей стране. Такого давно уже нет. Но тогда было так, – заявил Дорн в программе "Скажи Гордеевой".

Фото: скриншот YouTube

Кроме того, артист ответил на вопрос: как ему удается сохранять хорошее отношение к себе и в Украине, и России во время войны. Он объяснил, что "не относит себя к политике изначально".

Музыка больше, чем политика, она не имеет границ. Я сам являюсь осознанным украинским исполнителем, который расширяет культуру этой страны и все. Я это делаю с чувством, с ответственностью, – отметил Дорн.

Смотрите интервью Ивана Дорна в программе "Скажи Гордеевой":

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По словам Дорна, "если уж искать в нем что-нибудь политическое, то его задача – расширять украинскую культуру и распространять ее везде, где только можно".

Моя страна должна знать, и те, у кого есть какие-то претензии, что я в первую очередь украинский артист за границей. И говорю об этом. И мне не кажется, что распространение украинской культуры, которой я пропитан, насыщен, которую я несу, хочешь ты или не хочешь, вызывает в других странах агрессию к моей стране, – добавил певец.

К слову, недавно Дорн впервые снялся в фотосете с женой Анастасией Новиковой, на которой он женился в 2013 году. Супруги воспитывают двоих детей.