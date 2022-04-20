Доставили под массированным ракетным обстрелом: Виталий Школьный рассказал, как волонтеры помогли его отцу

Виталий Школьный рассказал, как волонтеры помогли его семье / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Популярный ведущий новостей "Сегодня" Виталий Школьный обратился ко всем тем, кто в непростое время бескорыстно и без устали совершает добрые дела для армии, страны, людей.

В первые дни войны мой папа не мог нигде получить инсулин, жизненно необходимый, без него никак диабетикам. И вот волонтеры не просто помогли и нашли в Черновцах на другом конце страны, но и доставили под массированным ракетным обстрелом в Белую Церковь, – рассказал Виталий Школьный.

Телеведущий признается – о войне узнал по телефонному звонку. На тот момент его самые большие волнения были за родителей, их безопасность и здоровье. Доехать до родных Виталий не мог, поэтому решил позаботиться о других людях. Он занялся поиском лекарства для больных и доставкой продуктов.

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Вместе с тем, свои профессиональные усилия сосредоточил на борьбе с российской дезинформацией – давал интервью иностранным каналам и общался с аудиторией в социальных сетях, а также начал документировать преступления захватчиков в столице.

В День благодарности волонтерам Виталий Школьный выразил свое восхищение этими людьми, их выдержкой и силой духа.

Украина – удивительная и уникальная страна, потому что мы имеем сразу два войска – Вооруженные Силы, которые оберегают нас и волонтеров, оберегающих и Вооруженные Силы, и каждого из нас. Вы – невероятные, вы – бесстрашны и вы приближаете нашу победу, и просто даете шанс жить, – отметил телеведущий.

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