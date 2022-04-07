Дождались! Pink Floyd и Андрей Хлывнюк выпустили совместную песню Hey Hey Rise Up

Этого момента ждали все украинцы! После интригующих разговоров о сотрудничестве, легендарная группа Pink Floyd выпустила совместный трек с фронт-меном группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком.

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В основу "Hey Hey Rise Up" легла украинская песня "Ой у лузі червона калина", которая зазвучала по-новому в исполнении лидера "Бумбокса" и стала символом украинского сопротивления.

Я надеюсь, что трек получит широкую поддержку и огласку. Мы хотим собрать средства и моральный дух. Мы хотим продемонстрировать нашу поддержку Украине и тем самым показать, что большая часть мира считает совершенно неправильным для сверхдержавы вторгаться в независимую демократическую страну, которой стала Украина, – заявил лидер группы Pink Floyd Дэвид Гилмор.

Также, как сообщают британские музыканты, все средства которые будут ими собраны, пойдут на гуманитарную помощь для Украины.

Примечательно, что для обложки трека был выбран именно цветок подсолнуха. Это прямая отсылка к разлетевшемуся по всей Сети видео, на котором украинская женщина раздавала российским оккупантам семена подсолнечника, чтобы после их смерти украинская земля была покрыта желтыми цветами.

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Напомним, раньше Андрей Хлывнюк обращался к российским военным с призывом сложить оружие и отступить.

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